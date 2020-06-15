快訊

疫情又來…北京超市出現集體搶菜 民眾：跟之前武漢一樣

疫情再爆？北京5天79確診 封鎖「新發地市場」的病毒謎團

仍盼「藍白合」 民眾黨高市黨部主委：不合作都難選

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
台北市長柯文哲（圖）。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲（圖）。記者曾吉松／攝影

高雄市長補選在即，民眾黨希望能與國民黨「藍白合」，合推人選力抗民進黨候選人。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥今受訪說，他們立場就是盼「藍白」能合作，不要讓民進黨一黨獨大，如果藍白不合、各推人選，彼此恐都沒空間、選得不好。

高雄市前巿長韓國瑜遭罷免後，將補選市長，預計6月20日至24日受理候選人登記，8月15日舉行補選投票。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，民眾黨立場一直很一致，周六有開工作會報，仍是希望國民黨、民眾黨能合作，否則藍白各推候選人瓜分資源，恐都會選得不好。

馮啟彥說，韓國瑜剛被罷免，氛圍不利，加上綠營可能會主打還陳其邁公道等論調，恐會讓綠營橫掃高雄，陳其邁可能拿下至少6成票數，若剩下的再由兩黨分，都不好看。因此民眾黨一直有透過各種管道，向國民黨高層喊話，盼能合作。

馮啟彥說，避免民進黨一大獨大，民眾黨倡導「無黨大聯盟」概念，希望的補選人選條件要具備無黨籍、形象好及青壯、中生代等，藍白可各推符合條件的人選，彼此民調再看推誰出來，或國民黨單獨推出一個符合條件、讓民眾黨能認同的人選，就會無條件支持。

馮啟彥並指，人選親藍也可以，若國民黨堅持推黨籍人選，也要看能否獲市民認同支持，如還是堅持推老國民黨人或黨籍議員等，民眾黨可能無法認同支持。

但若藍白合作不成，馮啟彥說，民眾黨是否自推人選，現在是持保留態度。他仍強調，主要是希望不要讓民進黨一黨獨大，一黨獨大是很可怕的事，「藍白要合，不然都會沒空間」。

有高雄藍營人士質疑民眾黨過往選舉從未禮讓或與國民黨合作，都自推人選與國民黨競爭，「為什麼這次就要合作？」馮啟彥說，民眾黨是新政黨，須自推人選，否則會沒聲音，民眾黨也是柔性政黨，不會堅持不合作，也都會保持彈性空間。

民眾黨參選呼聲最高的立委蔡壁如，今接受廣播節目專訪時說，藍白合難度很高，雖然她有資格參選，但還是希望一個長期在地的人來選，空降對市民不公平。至於如果黨主席柯文哲指派，蔡說，「那要先溝通，最後一刻再決定好了。」

有意參選的國民黨高雄市議員黃紹庭說，中央到地方都釋放出的訊息，就是要推自己人，因為高雄畢竟國民黨議會過半、基層里長也有一定人數，在高雄有一定實力，也有培養不少像他們這樣的青壯派議員。

黃紹庭說，國民黨在高雄有一定實力，青壯派也願意承擔，沒有理由不推自己人。而民眾黨在高雄只是剛起步，兩黨立足點不同。

但黃也說，雖然兩黨立足點不同，但兩黨都認同不能讓民進黨一黨獨大破壞民主，若國民黨推黨籍人選，也歡迎志同道合的人一起支持，共同努力對抗一黨獨大。

民眾黨

延伸閱讀

高雄市長補選 侯友宜：國民黨應自主接受挑戰

國民黨真的理解高雄市長補選的意義嗎？

高雄市長補選／民進黨團嗆國民黨不必說三道四

蔡壁如盼藍白合作 侯友宜：國民黨應有自己的自主性

相關新聞

影／副閣揆2選1？ 蘇貞昌：想這個對陳其邁不好意思

行政院副院長陳其邁將請辭投入高雄市長補選，對於誰來接副閣揆，行政院長蘇貞昌今天（15日）出席警政署「109年警察節慶祝大...

名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

高雄市長韓國瑜罷免案通過，已在11日解職，中選會宣布，將於8月15日舉辦高雄市長補選，民進黨將於本週徵召行政院副院長陳其邁投入補選。外界都認為陳其邁是「躺著選」，但名嘴表示，此次選舉對陳而言是一大挑戰，如何催出支持者的熱情、拉高投票率等，都是困難點。

仍盼「藍白合」 民眾黨高市黨部主委：不合作都難選

高雄市長補選在即，民眾黨希望能與國民黨「藍白合」，合推人選力抗民進黨候選人。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥今受訪說，他們立場...

請神容易送神難？罷韓後的三大變數和潘朵拉盒子

隨著罷免案塵埃落定，韓國瑜也結束了500多天高雄市長的「驚奇之旅」。他在告別音樂會上一番慷慨激昂的談話，頗有「我將再起，拔刀再戰」的氣魄，鋼鐵韓粉也展現了不離不棄的態度。雖然韓國瑜及其從眾有強烈的主觀意志，但政治畢竟是客觀實力原則的展現，在暴起暴落之間，韓國瑜的未來其實存有許多不確定性。

高雄市長補選／民進黨團嗆國民黨不必說三道四

高雄市長補選，民進黨預計由行政院副院長陳其邁出戰，國民黨人選未定，但多名立委和議員昨午在台北發表共同聲明，指補選一事藍營...

蔡壁如盼藍白合作 侯友宜：國民黨應有自己的自主性

高雄市長補選將在8月15日進行投票，民眾黨立委蔡壁如日前接受廣播電台採訪時表示，國敏黨與民眾黨應放下彼此成見，合作共推無...

談高雄市長補選 陳其邁：盡快讓高雄市重開機

行政院副院長陳其邁上午前往參訪台灣人工智慧實驗室，由創辦人杜奕瑾親自接待，說明AI人工智慧在新冠肺炎病毒株及傳染途徑的分...

高市長補選誰披戰袍 林為洲：盼本周盡快定案

高雄市長補選受理登記將開跑，藍綠備戰。國民黨立院黨團總召林為洲表示，相關人選現在都在密集徵詢過程中；由於被壓縮補選時程，...

上任首日晨會 楊明州勉勵：做事不要有政治意識型態

高雄市代理市長楊明州上任後恢復市府8點晨會，今天第一天開會，楊明州說，晨會的性質，主要是輿情反應，前一天外界對相關局處有...

高市長補選 綠主打「以2年半任期 達到4年效益」

民進黨周三將舉行中常會，由黨主席蔡英文拍板徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選。高雄市黨部主委趙天麟表示，陳其邁對市政...

陳其邁：高雄需要重開機 和韓國瑜還是朋友

即將投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁周末假日已展開高雄行程，他說，高雄需要「重開機」，加緊把市政做好，等民進黨提名程...

參戰意願不高？吳怡玎：誰說我不參加？

高雄市長補選在即，國民黨不分區立委吳怡玎被點名參戰。據了解，國民黨主席江啟臣曾致電吳怡玎，但傳出她意願不高。吳怡玎昨受訪...

熱門新聞

採檢結果出爐！高雄15學生上呼吸道群聚案 是鼻病毒感染

名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

影／傳被國民黨徵詢高雄補選但無意願？吳怡玎：誰說我不參加

北京再增8例新冠肺炎 官方：病毒株來自歐洲

全球疫情 恐二度來襲

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。