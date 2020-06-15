仍盼「藍白合」 民眾黨高市黨部主委：不合作都難選

高雄市長補選在即，民眾黨希望能與國民黨「藍白合」，合推人選力抗民進黨候選人。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥今受訪說，他們立場就是盼「藍白」能合作，不要讓民進黨一黨獨大，如果藍白不合、各推人選，彼此恐都沒空間、選得不好。

高雄市前巿長韓國瑜遭罷免後，將補選市長，預計6月20日至24日受理候選人登記，8月15日舉行補選投票。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，民眾黨立場一直很一致，周六有開工作會報，仍是希望國民黨、民眾黨能合作，否則藍白各推候選人瓜分資源，恐都會選得不好。

馮啟彥說，韓國瑜剛被罷免，氛圍不利，加上綠營可能會主打還陳其邁公道等論調，恐會讓綠營橫掃高雄，陳其邁可能拿下至少6成票數，若剩下的再由兩黨分，都不好看。因此民眾黨一直有透過各種管道，向國民黨高層喊話，盼能合作。

馮啟彥說，避免民進黨一大獨大，民眾黨倡導「無黨大聯盟」概念，希望的補選人選條件要具備無黨籍、形象好及青壯、中生代等，藍白可各推符合條件的人選，彼此民調再看推誰出來，或國民黨單獨推出一個符合條件、讓民眾黨能認同的人選，就會無條件支持。

馮啟彥並指，人選親藍也可以，若國民黨堅持推黨籍人選，也要看能否獲市民認同支持，如還是堅持推老國民黨人或黨籍議員等，民眾黨可能無法認同支持。

但若藍白合作不成，馮啟彥說，民眾黨是否自推人選，現在是持保留態度。他仍強調，主要是希望不要讓民進黨一黨獨大，一黨獨大是很可怕的事，「藍白要合，不然都會沒空間」。

有高雄藍營人士質疑民眾黨過往選舉從未禮讓或與國民黨合作，都自推人選與國民黨競爭，「為什麼這次就要合作？」馮啟彥說，民眾黨是新政黨，須自推人選，否則會沒聲音，民眾黨也是柔性政黨，不會堅持不合作，也都會保持彈性空間。

民眾黨參選呼聲最高的立委蔡壁如，今接受廣播節目專訪時說，藍白合難度很高，雖然她有資格參選，但還是希望一個長期在地的人來選，空降對市民不公平。至於如果黨主席柯文哲指派，蔡說，「那要先溝通，最後一刻再決定好了。」

有意參選的國民黨高雄市議員黃紹庭說，中央到地方都釋放出的訊息，就是要推自己人，因為高雄畢竟國民黨議會過半、基層里長也有一定人數，在高雄有一定實力，也有培養不少像他們這樣的青壯派議員。

黃紹庭說，國民黨在高雄有一定實力，青壯派也願意承擔，沒有理由不推自己人。而民眾黨在高雄只是剛起步，兩黨立足點不同。

但黃也說，雖然兩黨立足點不同，但兩黨都認同不能讓民進黨一黨獨大破壞民主，若國民黨推黨籍人選，也歡迎志同道合的人一起支持，共同努力對抗一黨獨大。