黃復興轉型 臧幼俠：更貼近黨中央 與地方黨部密切合作

國民黨改革委員會19日將作出最後改革結論，其中組織改造部分，黃復興黨部將轉型成「退伍軍人委員會」，成為黨內一級單位。黃復興黨部主委臧幼俠表示，黃復興的本質並沒有變，只是調整後未來可以跟黨中央更靠近，也跟地方黨部更能夠合作，以服務代替領導，推動黨務年輕化。

臧幼俠受訪時表示，過去黃復興可能讓人覺得比較有階級感或是較難接近，也是因為過去軍中存在官階文化，但既然大家退役了，絕對不能再形成官階觀念。現在隨著黨主席江啟臣所領導的黨中央推動黨務年輕化，未來黃復興也要深耕地方，與地方黨部密切合作，更貼近人民和支持者。

臧幼俠說，現在推動黃復興青壯化，就是要努力找回失聯黨員，讓老黨員回娘家，以服務代替領導。他說，領導者要先放下身段，相處上不要有高低層次之分，破除彼此的距離隔閡，找出黨員和黨失聯的原因，讓大家都很樂意加入黃復興大家庭。

江啟臣日前也說，黃復興重安排的最大的目標，就是希望落實對基層黨員的服務，以服務代替領導。讓榮民與退伍軍人感受到黨對他們的關心照顧外，也希望藉此過程讓黨進一步深耕地方，接地氣，完成世代傳承。

江啟臣說，黃復興未來會與黨中央密切配合，不僅要傳承發揚黃復興黨部精神，讓新一批進來的黃復興黨職幹部在傳承之外也能創新。