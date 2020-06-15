陸官建校96年 江啟臣批年改抹黑軍人令人痛心

中華民國陸軍軍官學校明天建校96周年。國民黨主席江啟臣表示，從廣州黃埔、南京、武漢、成都，到高雄鳳山，時空環境不斷更迭，但是一路傳承的黃埔精神，永不消失。他也批評政府推動年金改革過程中，軍人遭到刻意抹黑與污衊，令人心痛，「軍人的形象受到打擊，就是國家形象受打擊」。

江啟臣在臉書貼文，回想陸官的起源，和國民黨密不可分。民國13年，孫中山組建中國國民黨陸軍軍官學校（今日陸官的前身），任命國民黨軍事委員會委員蔣中正為創校校長，更於開學時頒發「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同」的書面訓詞，後來成為中華民國國歌歌詞，意義非凡。

江啟臣強調，國民黨這段與陸軍軍官學校的特殊淵源與情感，因為很多人已經忘記了這麼重要的歷史，但國民黨一定不會忘記，而且永遠與支持中華民國的陸官站在一起。

江啟臣說，這幾年來，軍人的社會形象，在政府推動的所謂「年金改革」過程中，遭到刻意抹黑與污衊，令人心痛。軍人的形象受到打擊，就是國家形象受打擊。如何維護國軍形象，同時保障軍人家庭生活，在榮退後開創更豐富的人生，始終是國民黨關注、努力的重點之一，也是他作為國民黨主席，對於國軍的嚴肅承諾。

江啟臣表示，黃埔精神是「親愛精誠」，也可以是團結、奮鬥、負責、犧牲，更可以是不怕苦、不怕難、不怕死的「三不怕」精神。這樣的精神支撐著中華民國陸軍一路與國家走過苦難，不改其志。陸官歷屆畢業生對於中華民國的忠誠，為國家在統一、抗戰、戡亂，以及現在保衛台、澎、金、馬時期所付出的犧牲與奉獻，永遠是我們國家最堅定的力量。

江啟臣提到，黃埔軍校大門對聯其中的一句話是「完成革命始回頭」。這種義無反顧的精神，也應該是國民黨上下在協助國家抵抗外侮、確保中華民國憲政體制時，必須銘記在心、戮力實踐的。

江啟臣除了用陸官校歌中「親愛精誠，繼續永守」8個字，慶祝陸官96周年校慶，同時呼籲全體國民要相親相愛、精益求精、誠心誠意，永遠守護中華民國，一起守護家園。