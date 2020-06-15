評韓國瑜「被罷免後表現」 沈富雄讚：Good！可圈可點

高雄市長韓國瑜遭到市民罷免，本月11日已解職。前任立法委員沈富雄表示，韓國瑜被罷免後的表現「可圈可點」，除了將鄭南榕與許崑源比較的部分有所不妥外，其他表現不錯，直言「Good」。

沈富雄在政論節目「少康戰情室」中表示，6日開票完後，韓國瑜除了將鄭南榕與許崑源比較的部分有所不妥外，其他的表現都可圈可點。反而是少數極端的韓粉與綠營媒體「太過分」，韓國瑜不提罷免無效的告訴，就說他卡江、卡朱，韓開音樂會做結尾，就說他是在展現政治能量、射雲穿箭。

沈富雄表示，韓國瑜罷免後，就能回到沒有罣礙、沒有煩惱的時候，畢竟韓也是一個人，雖然大家前半段、後半段對他的評價不一，但他都是同一個人。真正放不下的可能是韓的家人、親近他的人、看不開的粉絲，還有一直把韓「當提款機的綠營媒體」。

沈富雄表示，綠營媒體每天對韓國瑜猜東猜西，卻沒有一次猜對過，他表示，自己猜測韓的行動都有猜對，就是因為他「以人的角度看待另一個人」，韓的做法都非常合理，雖然引起很多風暴，但這幾天表現不錯，「Good！」