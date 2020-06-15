沈榮津接副院長？ 陳其邁讚史上最強歐吉桑

高雄市長8月15日補選，民進黨預計將由行政院副院長陳其邁參選。外傳副院長一職，經濟部長沈榮津接任的呼聲最高。陳其邁今表示，他非常佩服沈榮津，稱讚他是「史上最強歐吉桑」。

陳其邁上午參訪台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）。針對副院長人選，可能由沈榮津接任，他表示，非常佩服沈榮津，尤其在防疫的時候，晚上為了口罩的事情，直到凌晨一點還在聯絡，他算是年輕人，晚上一、兩點睡覺對他來講很正常，但沈榮津是歐吉桑，還是史上最強歐吉桑，到晚上一兩點不睡覺，很佩服他，特別是，早上可能五六點就要起床。

陳其邁說，他對沈榮津印象深刻，不過強調，其他很多的部會首長都非常優秀。陳其邁指出，副院長一職必須與院長能夠充分合作，他現在還沒有辭職，但媒體從兩個月前就開始猜測接任的副院長人選，對他來講有一點小困擾，但是他相信，蘇貞昌用人一定會站在團隊工作能夠協調推動政務角度，必定會推出一個最有執行力、最有魄力，能夠跟蘇院長密切配合的副院長。