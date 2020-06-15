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今天警察節 蔡英文致謝：到處都見警察守護國人身影

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，到警政署視察緝毒成果，及參加慶祝警察節活動。圖/記者廖炳棋攝影
總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，到警政署視察緝毒成果，及參加慶祝警察節活動。圖/記者廖炳棋攝影

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深績優人員警察獎章」給績優員警，另外刑事局日前偵破史上最大走私毒品咖啡包原料3529公斤，今天也將破案成果展示在警政署內，由刑事局長黃明昭向總統及院長說明破案經過及當前查緝毒品成效。

蔡英文致詞時表示，今天是警察節，是屬於警察的日子，每一年的警察節，她一定會排出時間參加警察活動，好好地說聲你們辛苦了！尤其是疫情期間，除了原本的勤務，警界支援防疫工作及役調工作，還要清查假訊息，也是非常辛苦，謝謝這些防疫國家隊。

蔡英文說，過去一年來，警方打擊犯罪仍保持優異表現，她剛剛看到刑事局破獲的毒品原料，如果這些原料製成咖啡包成品流入校園，恐怕會有許多年輕學生受害。這次警方阻斷咖啡包源頭、上游與工廠，讓人感到有警察在，真的讓社會很安心。

蔡英文說，警察守護國人，政府就要作警察的後盾，政府興建警消社會住宅方面，目前已規劃9處基地，可提供約980戶的住宅；在更新警察同仁裝備方面，無線電及警用汽機車的汰換作業也都在進行中。今年也特別編列4億8449萬，支持警政署購買新的優質警棍與電擊器，讓警方可與歹徒保持安全距離，並建置符合實境的現代化模擬訓練靶場，實施有臨場感的訓練，有效提升員警執勤現場反應能力。

蔡英文說，在警察節這一天，她要對所有的警察說，不管是在大街小巷，在國道、在鐵路或高鐵，每個地方都能看到警方守護國人的身影，她要再次感謝警方對國家社會的付出。

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