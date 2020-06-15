登釣魚台辦釣魚大賽 蔣萬安要陳其邁兌現承諾！

釣魚台再掀爭議，行政院副院長陳其邁表示，應該要一致對外，不管是國會、行政院等，大家應有一致的立場。

國民黨立委蔣萬安表示，2012年日本擬將釣魚台國有化引起爭議，馬政府當時強硬回擊，派海巡署護漁，更達成台日漁業協議。時任立委的行政院副院長陳其邁當時在立法院建議馬總統，應該登釣魚島辦釣魚大賽，他要正式請陳其邁落實當時主張，儘速舉辦登釣魚台釣魚大賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」

對此，陳其邁表示，捍衛台灣主權的決心沒有任何改變，包括政府的執法、保護漁民，這些都是每天在做的工作。至於要怎麼做，不管是要透過外交協商，還是護漁等，保護主權的實質作為，不用在任何其他的事項做不必要的評論。他認為，一致對外，國會和行政院，大家能有一致的立場，是比較好的方式。

至於是否應上釣魚台宣示主權，他說，平常不管是護漁，還是國防，甚至是外交上的協商，都是捍衛主權決心的做法。