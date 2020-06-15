快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨再邀蔡英文登釣魚台 府重申：擱置爭議共同開發

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立法院黨團呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權。(圖：國民黨立院黨團提供)
國民黨立法院黨團呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權。(圖：國民黨立院黨團提供)

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，預計本月22日議決。國民黨立法院黨團今與宜蘭縣副縣長林建榮、蘇澳區漁會理事長蔡源龍舉行記者會，呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權，若蔡總統遲無回應，不排除本周由內政委員會安排赴釣魚島考察。

總統府發言人丁允恭表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府一貫的立場。總統府也呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定。

民進黨發言人顏若芳表示，釣魚台是中華民國的領土，是政府一貫立場，呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，以和平方式解決爭議，民進黨政府的立場很清楚，既要維護主權，也要共同維護區域的和平穩定。

釣魚台

延伸閱讀

警察節頒獎典禮 蔡英文總統看緝毒成果

【即時短評】釣魚台爭議 蔡英文能變身抗日辣台妹？

國民黨：主權寸土不讓 邀蔡英文共登釣魚台宣示主權

民進黨7月改選中常委 派系爭搶緊繃

相關新聞

登釣魚台辦釣魚大賽 蔣萬安要陳其邁兌現承諾！

釣魚台再掀爭議，行政院副院長陳其邁表示，應該要一致對外，不管是國會、行政院等，大家應有一致的立場。

國民黨再邀蔡英文登釣魚台 府重申：擱置爭議共同開發

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，預計本月22日議決。國民黨立法院黨團今與宜蘭縣副縣長林建...

釣魚台主權 蘇貞昌：一定要維護主權

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深...

【即時短評】釣魚台爭議 蔡英文能變身抗日辣台妹？

日本石垣市擬將釣魚台行政地址改為「登野城尖閣」再燃主權爭議，宜蘭縣議會對此展開反制，除提案通過正名為「頭城釣魚台」，擬於...

國民黨批蔡政府無作為 外交部：正全力處理釣魚台爭議

日本石垣市提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，引發爭議。國民黨立院黨團今舉行記者會批評外交部長吳...

國民黨：主權寸土不讓 邀蔡英文共登釣魚台宣示主權

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，預計本月22日議決。國民黨立法院黨團今與宜蘭縣副縣長林建...

影／日本擬將釣魚台更名 國民黨：領土主權、寸土不讓

針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，蔡英文總統呼籲「擱置爭議、共同開發」。國民黨立法院黨團今天舉行記者會...

釣魚台爭議 海巡：全天候護漁

日本石垣市擬將釣魚台地址改為「登野城尖閣」再掀主權爭議，宜蘭縣議會除提案通過正名為「頭城釣魚台」，擬於七月七日動員漁船到...

七月保釣去 陳以信：回到漁權談判桌才是正辦

因應日本石垣市有意在議會提案將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)行政區域地址改為「登野城尖閣」，宜蘭地方人士有意在7月發動船隻...

熱門新聞

採檢結果出爐！高雄15學生上呼吸道群聚案 是鼻病毒感染

影／傳被國民黨徵詢高雄補選但無意願？吳怡玎：誰說我不參加

名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

北京再增8例新冠肺炎 官方：病毒株來自歐洲

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

全球疫情 恐二度來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。