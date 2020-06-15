國民黨再邀蔡英文登釣魚台 府重申：擱置爭議共同開發

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，預計本月22日議決。國民黨立法院黨團今與宜蘭縣副縣長林建榮、蘇澳區漁會理事長蔡源龍舉行記者會，呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權，若蔡總統遲無回應，不排除本周由內政委員會安排赴釣魚島考察。

總統府發言人丁允恭表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府一貫的立場。總統府也呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定。

民進黨發言人顏若芳表示，釣魚台是中華民國的領土，是政府一貫立場，呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」為原則，以和平方式解決爭議，民進黨政府的立場很清楚，既要維護主權，也要共同維護區域的和平穩定。