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釣魚台主權 蘇貞昌：一定要維護主權

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察刑事局偵破史上最大毒品咖啡包原料成果。圖/記者廖炳棋攝影
總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察刑事局偵破史上最大毒品咖啡包原料成果。圖/記者廖炳棋攝影

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深績優人員警察獎章」給績優員警，另外刑事局日前偵破史上最大走私毒品咖啡包原料3529公斤，今天也將破案成果展示在警政署內，由刑事局長黃明昭向總統及院長說明破案經過及當前查緝毒品成效。

院長蘇貞昌接受媒體訪問時，對於副閣揆人選並未鬆口，只說包括衛福部長陳時中等人的內閣成員，表現都非常好；目前副院長陳其邁還沒有辭職，現在就提出副閣揆人選，恐怕對陳其邁不好意思。

至於醫材上限問題，蘇貞昌強調，這不是醫療天花板，當初是討論是醫材自費負擔要有上限，原本也是一個立意良好，希望減少民眾負擔的美意，但一個政策應該要有充分溝通，所有相關人員應該要瞭解及規劃，推舉政策也應該要有讓全民充分瞭解的懶人包及問答資料，才不會出現施力不到的情況，因此陳時中和一屆相關人員討論後，決定暫緩再推出更好的政策。

對於有民間準備組成船隊到釣魚台海域宣示主權，蘇貞昌說，主權一定要維護，每個人都要維護，一定會在堅持主權的情況下，做出最好的應對。

對於警界破獲最大走私毒品咖啡包原料，蘇貞昌說再次肯定及感謝警界的付出，但警察查出這樣的成績，可見國內仍有很多人牽涉毒品，他勉勵警方繼續努力，防堵毒品氾濫及進入校園。

至於有媒體報導蘇貞昌替立委女兒蘇巧慧要爭取黨內中常委，向總統蔡英文請託一事，蘇貞昌再次強調這個新聞是錯誤的，也沒有查證，他和總統無所不談，但談的都是各種國政，並沒有談黨職問題；他說蘇巧慧要選黨職，他會尊重她的決定，蘇巧慧也還沒決定，就算要選也只能靠她自己努力，不是他去和總統要來的。

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