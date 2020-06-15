【即時短評】釣魚台爭議 蔡英文能變身抗日辣台妹？

日本石垣市擬將釣魚台行政地址改為「登野城尖閣」再燃主權爭議，宜蘭縣議會對此展開反制，除提案通過正名為「頭城釣魚台」，擬於7月7日動員漁船到釣魚台捍衛主權與漁權。

然而台日釣魚台爭議重起，蔡政府卻很低調，不見反送中、挺香港的高聲疾呼，更沒有「辣台妹」的氣魄，彷彿只是兩國地方政府吵架，不必中央出手，不過領土問題，豈可怠慢輕忽，蔡政府未強硬表態，恐怕是有幾分顧慮。

首先，台日友好一直是蔡政府上台後的外交方針，且自311日本大地震後，有患難與共的昇華，台日民間感情融洽；另一方面，蔡政府在兩岸關係上的疏遠，需要強化台日關係連結，以增強台灣在亞洲地區的話語權。

而在民進黨在2018地方選舉敗選後，蔡政府確立外部敵人，以穩定內部局勢的策略明確，兩岸議題的態度從冷處理轉趨強硬。2019年，在反滲透法的立法論述中，可以清楚見到「境外敵對勢力」非中國莫屬。

於外交盟友上，蔡政府不願搶先撕破臉，更何況與日矛盾，必須借重中國的聲援，目前兩岸不具有這樣的合作基礎；而在民情、輿論的操控上，若台日關係惡化，則複雜化境外敵對勢力的單一性、獨立性，減弱民眾感情的發洩。

另外，國內身份意識的共識產生變動，讓中華民國四字由內而外發生質變，更讓日本在歷史脈絡上作為台灣「敵國」的角色受到淡化，若蔡政府主動升級抗議，升溫兩國矛盾，未必能得到民眾廣大的共鳴。

面對日本從地方政府層級開始「吃豆腐」，正合蔡政府不願在國家層級解決爭端的心意，然而日本政府若逐步蠶食，蔡政府也不可能坐視不管，一旦超過所能接受的底線，問題勢必要浮上檯面，到時恐要成為蔡政府的燙手山芋－蔡總統能不能從抗中辣台妹成功變成抗日辣台妹，是未知數。