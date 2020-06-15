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國民黨批蔡政府無作為 外交部：正全力處理釣魚台爭議

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，蔡英文總統呼籲「擱置爭議、共同開發」。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，痛批蔡英文總統面對日本自我矮化、卑躬屈膝。記者胡經周／攝影
針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，蔡英文總統呼籲「擱置爭議、共同開發」。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，痛批蔡英文總統面對日本自我矮化、卑躬屈膝。記者胡經周／攝影

日本石垣市提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，引發爭議。國民黨立院黨團今舉行記者會批評外交部長吳釗燮持續神隱、民進黨官員無作為。對此，外交部表示，第一時間分從台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解本案相關背景。

外交部重申，我國對釣魚台列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。

外交部說明，駐那霸辦事處已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請該市務必審慎自制。據中山市長表示，本案石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因中國大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域，並驅離日本漁船（去年約30起，今年初至今已達十起），引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

外交部發言人歐江安表示，釣魚台列嶼為我國固有領土，日方任何片面舉措，均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定。我政府立場堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。

歐江安表示，台日雙方針對「釣魚台」主權爭議，歷經17年漫長談判，最終於2013年簽署「台日漁業協議」，每年並透過「台日漁業委員會」商議台日漁業協議適用海域作業秩序問題。今年因受疫情影響而暫停召開，但雙方外交管道的溝通並未間斷，經雙方事務協商結果，仍續沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

外交部表示，政府相關單位將依據雙方協議相關規定確保我國漁民權益，以實現資源共享目標。至於八重山群島以南的台日間其他重疊海域作業問題，我方正持續向日方爭取納入對話溝通議題，在達成協議前，政府自依我相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

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