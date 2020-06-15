國民黨：主權寸土不讓 邀蔡英文共登釣魚台宣示主權

日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，預計本月22日議決。國民黨立法院黨團今與宜蘭縣副縣長林建榮、蘇澳區漁會理事長蔡源龍舉行記者會，呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權，若蔡總統遲無回應，不排除本周由內政委員會安排赴釣魚島考察。

國民黨團書記長蔣萬安強調，釣魚台是中華民國領土，主權寸土不讓，從蔡總統到行政院長蘇貞昌，從立法院長游錫堃到駐日代表謝長廷，都只是一再口頭重申，並無實際行動或作為捍衛主權。

他抨擊，難道民進黨官員面對主權，連抗議二字都不敢講？對日本卑躬屈膝，懦弱無能到這地步，果然是不敢得罪「大哥哥」，更嗆蔡英文從「辣台妹」變成「軟骨妹」。

蔣萬安表示，2012年日本擬將釣魚台國有化引起爭議，馬政府當時強硬回擊，派海巡署護漁，更達成台日漁業協議。時任立委的行政院副院長陳其邁在立法院建議馬總統應該登釣魚島辦釣魚大賽，他要正式請陳其邁落實當時主張，儘速舉辦登釣魚台釣魚大賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」

國民黨團也提出六項主張，包括請蔡總統與各黨領袖、漁民共登釣魚台宣示主權；召集日本駐台代表嚴正表達我國立場；邀請駐日代表謝長廷回台，就台日關係、釣魚台到國會報告，接受民意監督；即刻派遣海巡署船艦在釣魚台海域捍衛漁權；重啟台日漁業委員會爭取我國漁民權益；在臨時會要求朝野政黨發表共同聲明，領土主權寸土不讓。

林建榮表示，日本準備更名釣魚台，宜蘭縣政府已明確表達意見，這是我國固有領土，行政管轄屬於宜蘭縣政府，中央和地方的一貫主張不變，擱置爭議、共同開發，如果日方片面更名對我漁權造成影響，宜蘭一定和漁民站在一起，捍衛漁權。

蔡源龍也說，日方更名行為絕對會破壞台日雙方友誼，希望以總統的智慧，一定要保護漁民，此議題不分藍綠，一定要一起爭取漁民權益。