快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考選部辦考選制度研討會 8月5日登場

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖為考試院。本報資料照片
圖為考試院。本報資料照片

為回應蔡英文總統520就職演說對強化國家體制的期許，考選部今天表示，將於8月5日在考試院舉行「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才」研討會，就未來政府治理人才的考選方式，達成改革目標的共識。

考選部指出，研討會進行程序包括專題演講，將邀請行政院人事行政總處人事長施能傑擔任主講人；並分中央政府及地方政府場次，以部會首長或縣市長作專題報告引言，再由學者專家與談的互動方式進行；最後舉辦綜合座談，就各專題相關議題進行開放性討論，廣泛聽取建言。

考選部表示，本次研討會聚焦現代政府治理人才的考選政策，冀期透過公務機關與學者專家的溝通與對話，就未來政府治理人才的考選方式，達成改革目標的共識，以供考選部及相關機關建立未來共同努力合作的方向。

考選部表示，歡迎對本次研討會議題有興趣的各界人士屆時蒞臨指導，踴躍提供建言。

行政院 考試院 蔡英文

延伸閱讀

影／中選會公告 高雄市長將在8月15日進行補選

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

考律師差一分沒過告考選部 最高行：應開啟第三閱程序

律師高考1分之差不及格興訟 男子勝訴確定

相關新聞

影／日本擬將釣魚台更名 國民黨：領土主權、寸土不讓

針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，蔡英文總統呼籲「擱置爭議、共同開發」。國民黨立法院黨團今天舉行記者會...

考選部辦考選制度研討會 8月5日登場

為回應蔡英文總統520就職演說對強化國家體制的期許，考選部今天表示，將於8月5日在考試院舉行「新思維新方向－如何考選現代...

民粹危機？罷韓成功後 烽火四起的報復性罷免

「感謝130萬沒出來投票的市民朋友，因為這是場不公不義的選舉……」6月6日下午5點多，高雄市長韓國瑜率領行政團隊現身四維行政中心發表談話，針對高達93.9萬同意票確定通過罷免門檻，韓國瑜以兩個感謝，三個遺憾，一個祝福回應，除批評民進黨以「罷韓國家隊」打擊韓市府，韓國瑜也感謝沒出來投票的130萬選民對他的支持，並祝福新任高雄市長能帶領市民安居樂業。

民進黨7月改選中常委 派系爭搶緊繃

民進黨七月十九日召開全代會，當天將由日前選出的三百多位黨代表選出卅名中執委，再由中執委互選出十名中常委，最近黨內派系積極...

財經強項 沈榮津升副閣揆呼聲高

高雄市長八月十五日補選投票，民進黨預計由行政院副院長陳其邁參選；陳其邁本周請辭投入選舉後，出缺的副院長一職，經濟部長沈榮...

國民黨最大組改 黃復興將轉型

國民黨改革委員將在十九日提出各組結論，其中與兩岸議題同樣受外界關注的「組織改造」部分，將有極大變動，一旦通過，堪稱國民黨...

新任監委名單 范巽綠也在列

立法院臨時會召開在即，執政黨擬處理包括考監兩院和通訊傳播委員會人事同意權案、水利會組織法、國民參審制度等案；國民黨團則鎖...

釣魚台爭議 海巡：全天候護漁

日本石垣市擬將釣魚台地址改為「登野城尖閣」再掀主權爭議，宜蘭縣議會除提案通過正名為「頭城釣魚台」，擬於七月七日動員漁船到...

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

總統府近日將提出新任監察委員名單，據了解，除總統府前秘書長陳菊可望被提名並擔任監察院長，教育部前政務次長范巽綠也在名單中...

罷韓後大肆請吃冰5000份 葉慶元：沒有違法

罷韓投票後大請吃冰，這種「罷免」像話嗎？高雄市民6日完成我國首次罷免投票，市長韓國瑜遭到93.9萬張同意票罷免下台，但罷韓團體投票前發送市價130元的洗手液...

國民黨新兩岸論述 擬強化主權民主和平雙贏

國民黨改革委員會各小組近日密集開會，在各界關注的兩岸論述方面，據透露，將以肯定九二共識的基礎上，強化和平、民主、雙贏、主...

沈榮津若升副閣揆 專家：展現振興企圖

經濟部長沈榮津將升任副閣揆？專家認為這展現蘇貞昌內閣急欲振興經濟的企圖！針對副閣揆可能將由沈榮津接任，彰師大教授劉兆隆認為，沈榮津從基層出身，政治味淡...

熱門新聞

採檢結果出爐！高雄15學生上呼吸道群聚案 是鼻病毒感染

高市校園上呼吸道群聚感染 4檢體排除新冠肺炎與流感

南方航空一班機17人檢測呈陽性 陸發熔斷指令要求停運

北京現場／北京爆疫情 台商驚：生意才起色恐又下挫9成

影／傳被國民黨徵詢高雄補選但無意願？吳怡玎：誰說我不參加

北京再增8例新冠肺炎 官方：病毒株來自歐洲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。