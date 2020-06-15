考選部辦考選制度研討會 8月5日登場

為回應蔡英文總統520就職演說對強化國家體制的期許，考選部今天表示，將於8月5日在考試院舉行「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才」研討會，就未來政府治理人才的考選方式，達成改革目標的共識。

考選部指出，研討會進行程序包括專題演講，將邀請行政院人事行政總處人事長施能傑擔任主講人；並分中央政府及地方政府場次，以部會首長或縣市長作專題報告引言，再由學者專家與談的互動方式進行；最後舉辦綜合座談，就各專題相關議題進行開放性討論，廣泛聽取建言。

考選部表示，本次研討會聚焦現代政府治理人才的考選政策，冀期透過公務機關與學者專家的溝通與對話，就未來政府治理人才的考選方式，達成改革目標的共識，以供考選部及相關機關建立未來共同努力合作的方向。

考選部表示，歡迎對本次研討會議題有興趣的各界人士屆時蒞臨指導，踴躍提供建言。