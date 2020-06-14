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新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

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新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
教育部前政務次長范巽綠。聯合報系資料照片／記者郭琇真攝影
教育部前政務次長范巽綠。聯合報系資料照片／記者郭琇真攝影

總統府近日將提出新任監察委員名單，據了解，除總統府前秘書長陳菊可望被提名並擔任監察院長，教育部前政務次長范巽綠也在名單中，范巽綠過去與陳菊私交甚篤，曾任高雄市政府教育局長，兩人有機會再度於監察院共事。

立法院原本預定6月中旬舉行臨時會，並行使通傳會、考試院及監察委員人事同意權，但因監察院人事名單遲遲未送到立法院，因此耽擱，預計臨時會6月底舉行，監委名單近日送立院準備審查。

據悉，新任監委中，前總統馬英九提名的監委僅王美玉將被繼續提名。至於蔡英文總統於2017年提名的11位監委中，除陳師孟已經提前請辭離開，再加上楊芳玲、張武修、楊芳婉及瓦歷斯‧貝林等因個人因素或其他理由未再獲提名連任，等於將有5人離開，其他6人續任。

監察院 立法院 陳菊

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