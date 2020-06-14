罷韓後大肆請吃冰5000份 葉慶元：沒有違法

罷韓投票後大請吃冰，這種「罷免」像話嗎？高雄市民6日完成我國首次罷免投票，市長韓國瑜遭到93.9萬張同意票罷免下台，但罷韓團體投票前發送市價130元的洗手液，14日行政院副院長陳其邁還出席「為高雄民主喝采」，請5,000人吃冰活動，這樣的動作是否有違反《選罷法》之嫌？

對此，律師葉慶元表示，如果是在罷免／選舉之後請吃冰，並不是在投票之前就期約說「如果罷韓成功，就請你吃冰」，這樣是沒有賄選的問題，重點是有沒有在投票之前用請客來影響人的投票意願，單純在投票之後去慶祝，就沒有賄選的問題。葉慶元強調，「這不是違不違法，而是（觀感上）妥不妥當的問題。」但在投票前發送130元洗手液則有違法之虞。

法務部公信力蕩然

罷免韓國瑜案投票倒數10天前，國民黨立委鄭麗文曾在立院質詢，向法務部次長蔡碧仲檢舉表示，罷韓團體涉嫌發送市價達130元抗菌乾洗手液，並附上「罷韓文宣」，已涉及賄選。蔡碧仲說，所謂送競選宣傳品超過30元賄選標準，是法務部歷年查察賄選的一定標準，但「不是絕對的標準」，還要看所送東西個案。

「這當然有涉及賄選啦！」葉慶元指出，把罷免文宣跟價值130元的洗手葉放在一起發送，當然就有提供物品「意圖影響他人的投票意願」的問題。30元當絕對標準或許有點武斷，但是送到130元，一般法院也都會認為這個金額太多了。

法務部被罷韓盜用LOGO，說「可以原諒」；這也罷了，但30元賄選標準，難道30元130元「差不多」？「賄選」的標準如果遇到「賄罷」就不適用？法務部如果如此「雙重標準」，只會被認為是執政黨的打手，再也沒有公信力可言。

罷後請吃冰不妥當

為了慶祝罷韓成功，名嘴王瑞德14日下午1時在高雄駁二特區請5,000位高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁、民進黨立法委員趙天麟2人也到場一起發送，現場排隊人潮綿延不絕，直到公園二路，形成長長的人龍。

2018年縣市長選舉，「宅神」朱學恒選前曾與網友對賭，表示若國民黨候選人韓國瑜勝選就發雞排。當時，律師林智群曾表示恐有期約賄選之虞，但法界則認為，即使構成也難以舉證。也有檢察官認為，賄選要件包括「約其不行使投票權或為一定之行使」，要證明選民是因為朱學恒雞排的約定而改變投票行為，有其難度。

「期約賄選」確實成為遊走法律邊緣的巧門，尤其「請吃冰」的行為並非預先期約，而是罷免投票後的「慶功」，看似沒有觸法之虞。但如果今後執政黨都用類似手法，讓選民心中種下「投票幫執政黨就有好康」的印象，台灣民主真有如總統蔡英文所說「往前走了一步」嗎？

國民黨立委鄭麗文曾在立院質詢，向法務部次長蔡碧仲檢舉表示，罷韓團體涉嫌發送市價達130元抗菌乾洗手液。（photo by 國民黨團）

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