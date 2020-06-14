快訊

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

潘文忠提境外生解禁3原則...大學打臉：有講等於沒講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓後大肆請吃冰5000份 葉慶元：沒有違法

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
媒體人王瑞德（左一）為了慶祝罷免成功，在高雄駁二特區C8倉庫群請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁（左二）來到現場展現超人氣。記者徐如宜／攝影
媒體人王瑞德（左一）為了慶祝罷免成功，在高雄駁二特區C8倉庫群請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁（左二）來到現場展現超人氣。記者徐如宜／攝影

罷韓投票後大請吃冰，這種「罷免」像話嗎？高雄市民6日完成我國首次罷免投票，市長韓國瑜遭到93.9萬張同意票罷免下台，但罷韓團體投票前發送市價130元的洗手液，14日行政院副院長陳其邁還出席「為高雄民主喝采」，請5,000人吃冰活動，這樣的動作是否有違反《選罷法》之嫌？

對此，律師葉慶元表示，如果是在罷免／選舉之後請吃冰，並不是在投票之前就期約說「如果罷韓成功，就請你吃冰」，這樣是沒有賄選的問題，重點是有沒有在投票之前用請客來影響人的投票意願，單純在投票之後去慶祝，就沒有賄選的問題。葉慶元強調，「這不是違不違法，而是（觀感上）妥不妥當的問題。」但在投票前發送130元洗手液則有違法之虞。

法務部公信力蕩然

罷免韓國瑜案投票倒數10天前，國民黨立委鄭麗文曾在立院質詢，向法務部次長蔡碧仲檢舉表示，罷韓團體涉嫌發送市價達130元抗菌乾洗手液，並附上「罷韓文宣」，已涉及賄選。蔡碧仲說，所謂送競選宣傳品超過30元賄選標準，是法務部歷年查察賄選的一定標準，但「不是絕對的標準」，還要看所送東西個案。

「這當然有涉及賄選啦！」葉慶元指出，把罷免文宣跟價值130元的洗手葉放在一起發送，當然就有提供物品「意圖影響他人的投票意願」的問題。30元當絕對標準或許有點武斷，但是送到130元，一般法院也都會認為這個金額太多了。

法務部被罷韓盜用LOGO，說「可以原諒」；這也罷了，但30元賄選標準，難道30元130元「差不多」？「賄選」的標準如果遇到「賄罷」就不適用？法務部如果如此「雙重標準」，只會被認為是執政黨的打手，再也沒有公信力可言。

罷後請吃冰不妥當

為了慶祝罷韓成功，名嘴王瑞德14日下午1時在高雄駁二特區請5,000位高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁、民進黨立法委員趙天麟2人也到場一起發送，現場排隊人潮綿延不絕，直到公園二路，形成長長的人龍。

2018年縣市長選舉，「宅神」朱學恒選前曾與網友對賭，表示若國民黨候選人韓國瑜勝選就發雞排。當時，律師林智群曾表示恐有期約賄選之虞，但法界則認為，即使構成也難以舉證。也有檢察官認為，賄選要件包括「約其不行使投票權或為一定之行使」，要證明選民是因為朱學恒雞排的約定而改變投票行為，有其難度。

「期約賄選」確實成為遊走法律邊緣的巧門，尤其「請吃冰」的行為並非預先期約，而是罷免投票後的「慶功」，看似沒有觸法之虞。但如果今後執政黨都用類似手法，讓選民心中種下「投票幫執政黨就有好康」的印象，台灣民主真有如總統蔡英文所說「往前走了一步」嗎？

國民黨立委鄭麗文曾在立院質詢，向法務部次長蔡碧仲檢舉表示，罷韓團體涉嫌發送市價達130元抗菌乾洗手液。（photo by 國民黨團）

【更多精采內容，詳見

賄選 罷韓 法務部 選罷法

延伸閱讀

聲請停止罷韓 葉慶元：請法院釐清才是真正民主法治

聲請停止罷韓遭駁回 葉慶元：對選罷制度造成負面影響

相關新聞

新任監察委員名單將送立法院 范巽綠被提名

總統府近日將提出新任監察委員名單，據了解，除總統府前秘書長陳菊可望被提名並擔任監察院長，教育部前政務次長范巽綠也在名單中...

【重磅快評】舒琪大戰為撒嬌討抱？蔡英文當如何評論

「舒琪」大戰又有續集，台北市長柯文哲妻子陳佩琪又在臉書貼文逆時中，批防疫有勇氣關，就該有guts開，哪有為不讓自己跌神壇...

罷韓後大肆請吃冰5000份 葉慶元：沒有違法

罷韓投票後大請吃冰，這種「罷免」像話嗎？高雄市民6日完成我國首次罷免投票，市長韓國瑜遭到93.9萬張同意票罷免下台，但罷韓團體投票前發送市價130元的洗手液...

國民黨新兩岸論述 擬強化主權民主和平雙贏

國民黨改革委員會各小組近日密集開會，在各界關注的兩岸論述方面，據透露，將以肯定九二共識的基礎上，強化和平、民主、雙贏、主...

沈榮津若升副閣揆 專家：展現振興企圖

經濟部長沈榮津將升任副閣揆？專家認為這展現蘇貞昌內閣急欲振興經濟的企圖！針對副閣揆可能將由沈榮津接任，彰師大教授劉兆隆認為，沈榮津從基層出身，政治味淡...

王浩宇團隊大數據分析 這幾種顏色政黨不喜歡他

有名嘴說，藍綠白黃都討厭王浩宇？王浩宇昨天深夜引用團隊找到的「大數據」解答，今天進一步說明數據是根據臉書統計分析相關留言...

民進黨權力核心7月改組 執委選舉6月15日開始登記

民進黨7月19日將召開全代會，改選權力核心中常會；中執委選舉明天起至19日辦理領表登記；黨內人士觀察，目前正國會應可穩住...

總統吃蚵仔煎大戰空心菜 基隆廟口達人插播這碗滷肉飯

總統蔡英文9日傍晚走訪基隆廟口夜市，帶頭刺激消費，卻意外上演「蚵仔煎」大戰「空心菜」，大家在看好戲之餘，更好奇她到底吃了什麼？基隆市政府還原美食地圖由來，自稱年輕耆老的台灣文史作家曹銘宗一一點評，但他說，要是他帶路，他最想推薦這碗滷肉飯。

張麗善想找韓國瑜當縣政顧問 蘇治芬：應是政治考量

高雄市前市長韓國瑜被罷免，雲林縣長張麗善日前曾說，韓國瑜是雲林女婿，想延攬他擔任雲林縣政顧問。立委蘇治芬今天表示，張麗善...

許崑源靈前捻香 林燕祝：政府機器別介入市民自己選

高雄市議長本月6日在自家住處墜樓身亡，今天中午時，台南市議員林燕祝到許崑源靈堂捻香致意。被問及高雄市的市長及議長補選，林...

舒琪又戰 簡舒培暗諷陳佩琪撒嬌討拍、老公有渣男感

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天又在臉書貼文逆時中，批評國內防疫，有勇氣關就該有guts開，哪有為不讓自己跌神壇、又不想負責...

誰選台北市長？ 吳怡農：陳時中是很好的人選

衛福部長陳時中防疫成績亮眼，不斷被點名角逐下一屆台北市長，民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農也曾被外界建議參選...

熱門新聞

研究：新冠肺炎病毒突變 恐大幅增強傳染力

採檢結果出爐！高雄15學生上呼吸道群聚案 是鼻病毒感染

去韓？ 楊明州起手3件事 恢復菊色彩

高市校園上呼吸道群聚感染 4檢體排除新冠肺炎與流感

南方航空一班機17人檢測呈陽性 陸發熔斷指令要求停運

泰國解封邊境 旅行泡泡名單含台灣？外交部：不排除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。