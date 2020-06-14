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沈榮津若升副閣揆 專家：展現振興企圖

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部長沈榮津。圖／本報資料照片
經濟部長沈榮津。圖／本報資料照片

經濟部長沈榮津將升任副閣揆？專家認為這展現蘇貞昌內閣急欲振興經濟的企圖！針對副閣揆可能將由沈榮津接任，彰師大教授劉兆隆認為，沈榮津從基層出身，政治味淡，可以展現蘇內閣拚經濟的決心。台師大教授曲兆祥認為，副院長是負責部會協調，加上陳時中跟蘇不同派系，沈榮津成為最佳人選。不過東華大學教授施正鋒則認為，沈榮津在3倍券引起很多民怨，他能接副閣揆只是因為「聽話」。

展現振興經濟的決心

彰師大公共事務與公民教育系教授劉兆隆分析，沈榮津上任補足了蘇內閣以往內閣缺乏財經人才的印象，過去金管會主委是法律專長的顧立雄、副院長陳其邁也比較偏政治人物，但是沈榮津在防疫期間在國外協調口罩機器、參與很多國際經貿談判，給外界的印象不錯，可以讓蘇內閣的施政滿意度上升。

他也提到，蔡英文上任以來，就很喜歡用從基層一路打拚上來的官員，如沈榮津、政務委員鄧振中（雖然鄧被外界廣泛認為是老藍男）等人，以往政治人物都很喜歡喊口號，但是沈榮津這類從基層做起的官員，看起來比較務實、做事實在，可以補足蔡英文2016年上任以來，內閣缺乏財經相關人才的感覺，並讓外界感受到蘇內閣要振興經濟的決心。

台師大政研所教授曲兆祥表示，沈榮津升任副閣揆主要有2個原因：首先是他在口罩國家隊的表現不錯，雖然防疫的鋒芒主要被衛福部長陳時中承接，不過沈榮津在背後出力甚多，表現也很好。再來是因為派系的問題，沈榮津是蘇貞昌信任的人馬，但陳時中不是，雖然一般人對派系的印象不好，可是副院長的主要角色是負責各部會協調，因此蘇貞昌需要他自己信賴的人選幫忙。

只是聽話的打手？

不過東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒認為，沈榮津會接副閣揆只是因為他很聽話，而且願意自己扮小丑、配合蘇貞昌演出、救火。他直言，過去無論是李登輝、陳水扁、馬英九時代，相關的財經人選都很多，如曾任經濟部長的尹啟銘等人，但是現在蔡英文卻找不到人，只好找沈榮津。

「紓困其實就是變相的綁樁！」施正鋒表示，近來郵局為何要大量買彰化銀行的官股，就是希望籌措更多財源進行紓困，而且沈在3倍券上搞得民怨四起，現在還要紓困宗教工作者，整個紓困、振興其實都陷入一片混亂，因此他認為沈榮津只是蘇貞昌為了要更加控制各部會、公股銀行的打手。

不過劉兆隆認為，3倍券還是要等使用後才知道效用，蘇內閣主要需要防守的點是，當初馬英九在發消費券時，民進黨是希望發現金與退稅，但政黨輪替後他們卻不這樣做，需要拿出更多理由說服民眾。再來是3倍券的程序繁瑣也引發民眾不滿，沈榮津的財經專長或許可以幫助蔡、蘇自圓其說與當初反對立場的矛盾。

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內閣 蘇貞昌 沈榮津

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