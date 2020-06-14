【重磅快評】舒琪大戰為撒嬌討抱？蔡英文當如何評論

「舒琪」大戰又有續集，台北市長柯文哲妻子陳佩琪又在臉書貼文逆時中，批防疫有勇氣關，就該有guts開，哪有為不讓自己跌神壇、又不想負責任，明顯劍指有意部署下屆台北市長選舉的衛福部長陳時中，陳正困於健保醫材新制的戰火，無暇顧及，民進黨議員簡舒培助攻陳時中，但她再次出手還是不脫套路，只可惜了民主進步黨的進步價值。

陳佩琪昨天在臉書貼文指「防疫成績」和「民生經濟」應取得最大平衡，一場疫情下來， 要在「病死」和「餓死」之間做抉擇實在悲哀，但哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰都做不到的標準云云；陳佩琪沒挑明說誰，但大家都看得出來她又再逆時中了。

簡舒培今天隨即在臉書暗批陳佩琪「老公不在家，老婆就發文」，並且越講越辣、胡言亂語？老婆貼文是為「撒嬌討抱」，因老公太久沒在家陪老婆，所以發文呼喚老公注意；其次也幫老公創造不在場證明，老公想講又不敢自己講，只好借老婆說出來；簡舒培更說，不管哪一點，這個老公都有渣男的感覺。她並貼出一張日本九州水神社祈求姻緣的照片酸陳「有需要可以去求喔」。

簡舒培的貼文也真可算是驚世等級，堂堂的首都議員，竟以八點檔劇情的敘事手法評論市長夫人的臉書言論，除了分不清公私領域，更一再重複頌揚「妻子只能是丈夫附屬品」的過時觀念，民進黨倡導女權三十多年，如今蔡英文都當上我國第一位女性總統，簡舒培竟寫出妻子須以發文討抱撒嬌、呼喚丈夫注意的貼文，真不知蔡英文對此要做何評論？而女性同胞能認同簡舒培者，又有多少？

更冤枉的是柯文哲，他尊重太太的獨立人格與判斷，妻子在臉書發文他連氣都不敢吭一下，這當然也是尊重女性的自我解嘲，但在簡舒培的口中竟成了渣男？相信必有眾多尊重妻子的男性也不會服氣，簡舒培153字的順時中貼文得罪現代獨立自主女性，也讓眾多尊重女性的男士不舒服，真是一次失敗的救援。

簡舒培不滿陳佩琪發文批評陳時中，在議會質詢柯文哲批評陳佩琪「拉低市府表現成績」，又在臉書嗆陳佩琪的「市長配偶」角色不適格，影響市府形象，但簡未識男女平權，分不清公務家務，用討抱、撒嬌、渣男修理柯文哲、陳佩琪，那才是拉低市議會的表現，影響市議會的形象，也消滅了就事論事的空間。