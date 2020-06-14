張麗善想找韓國瑜當縣政顧問 蘇治芬：應是政治考量

高雄市前市長韓國瑜被罷免，雲林縣長張麗善日前曾說，韓國瑜是雲林女婿，想延攬他擔任雲林縣政顧問。立委蘇治芬今天表示，張麗善應是政治考量居多，而不是看實力或能力。

台灣良好農業規範發展協會今天在台北希望廣場舉辦「原來米可以這樣吃」米食推廣活動，現場展示米麵條、米麵包、米蛋糕、米餅乾等各式創意米食，立委蘇治芬、蔡易餘及民進黨智庫副執行長吳怡農都到現場示範米食料理。

針對張麗善擬邀請韓國瑜擔任雲林縣政顧問，蘇治芬受訪表示，韓國瑜過往擔任高雄市長、北農總經理，在農業或高雄市政上，在雲林縣民心中留下一定地位，張麗善若邀請韓國瑜擔任縣政顧問，應該是政治考量居多，而不是針對實力或能力。

蘇治芬說，縣政顧問一定是無給職，所以一定是政治考量，搶點版面，也不用刻意揶揄。

蔡易餘表示，張麗善跟韓國瑜是同樣的出身脈絡，所以韓國瑜去職高雄市長後回到雲林，也是理所當然，沒有外界想得那麼複雜。政治考量一定有，不過韓國瑜也需要新的舞台，等待東山再起的機會。