舒琪又戰 簡舒培暗諷陳佩琪撒嬌討拍、老公有渣男感

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天又在臉書貼文逆時中，批評國內防疫，有勇氣關就該有guts開，哪有為不讓自己跌神壇、又不想負責任。民進黨北市議員簡舒培今天則在臉書暗批陳佩琪，「老公不在家，老婆就發文」，並且越講越辣、胡言亂語？簡舒培甚至還說，這個老公有渣男的感覺。

簡舒培說，陳佩琪貼文是為「撒嬌討抱」，因老公太久沒在家陪老婆，所以發文呼喚老公的注意；其次，也幫老公創造不在場證明，老公想講又不敢自己講，只好借老婆說出來，但又不想負責，所以老公不在家，老婆就發文，老公就有不在場證明。簡舒培更說，以上二點不管哪一點，這個老公都有渣男的感覺。

陳佩琪昨天在臉書貼文，表示「防疫成績」和「民生經濟」應取得最大平衡，一場疫情下來， 要在「病死」和「餓死」之間做抉擇實在悲哀，但哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰都做不到的標準。

對於陳佩琪再度貼文逆時中，簡舒培今天在臉書反擊，舒琪大戰再起。簡舒培說，老公不在家，老婆就發文，越講越辣、甚至胡言亂語，除發文呼喚老公的注意，就是老公想講的話不敢自己講，只好借老婆出馬，並說以上兩點，不管哪一點看，這老公都有渣男的感覺。