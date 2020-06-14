誰選台北市長？ 吳怡農：陳時中是很好的人選

衛福部長陳時中防疫成績亮眼，不斷被點名角逐下一屆台北市長，民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農也曾被外界建議參選台北市長，他今天表示，陳時中是很好的人選。

台灣良好農業規範發展協會今天在台北希望廣場舉行「原來米可以這樣吃」米食推廣活動，展示米麵條、米麵包、米蛋糕等各種創意米食。吳怡農現場示範煮米麵條，吸引大批粉絲拍照。

吳怡農表示，他很愛吃飯，從小在家裡都被叫「飯桶」，很好奇米還可以創造出什麼花樣。

吳怡農年初立委選戰失利後，動向格外受到關注，他表示，半年來都在全國各地巡迴演講，希望跟更多年輕人討論公民參與、全民國防的重要性。

下一步是否揮軍台北市長？吳怡農表示，「我們基地就在台北」。針對陳時中參選台北市長聲浪高漲，吳怡農也說，「陳部長是很好的人選」。