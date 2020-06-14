七月保釣去 陳以信：回到漁權談判桌才是正辦

因應日本石垣市有意在議會提案將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)行政區域地址改為「登野城尖閣」，宜蘭地方人士有意在7月發動船隻出海進行保釣行動。國民黨立委陳以信表示，釣魚台主權仍應回到談判桌解決為宜，但若地方決定出海保釣，呼籲海巡與海軍仍應提供協助。

陳以信表示，釣魚台此事牽涉主權與漁權，經2012年漁船出海保釣，台日雙方巡護艦艇水砲對峙事件後，台日已於2013年簽定台日漁業協定，並開展一系列漁業協商，確保漁民在八重山以南台日重疊水域捕漁權益。他認為，日本地方政府近期為釣魚台改名舉措，應與中國大陸海警船頻繁出入釣魚台水域有關。

陳以信表示，日方近期曾在釣魚台與沖之鳥水域驅離漁民，我方對釣魚台等主權的主張，與確保漁權密不可分，此事仍然應透過駐日代表處強力與日方交涉，回到漁權談判桌，才是解決之道。但在2012年漁民有保釣行動前例，若蘇澳漁民屆時仍決定出海，政府仍應提供協助，海巡與海軍應配合保護。