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沈榮津升任副院長？鄭運鵬：政院令人放心的安排
高雄市長8月15日補選，民進黨下周預計徵召行政院副院長陳其邁參選，外傳副院長一職可能由經濟部長沈榮津接任，民進黨立委鄭運鵬表示，有一位產業背景的副院長，他認為是合適的安排，若由沈升任，會和高雄市代理市長楊明洲一樣，行政院是做出令人放心的安排。
針對副院長議題，鄭運鵬說，現在去談副院長人選好像要趕陳其邁回高雄，感覺怪怪的，不過，陳其邁應該也差不多該回高雄了。
他表示，現在台灣需要的，不只是疫情後的產業振興，在全球產業重分配、台商回流的政策上，有一位產業背景的副院長，他認為是合適的安排。
鄭運鵬認為，沈榮津除了四十年的公職背景，還有許多過人的強項。以口罩國家隊為例，就可以知道他是一位出面喊一聲，產業就會跟著前進的部長。他曾經在座談會見識到，沈榮津也和桃園市長鄭文燦一樣有超人的記憶力，每個產業和公司的機器需求，過去發生什麼狀況，都能如數家珍，非常厲害。
鄭運鵬說，如果是沈榮津升任副院長，他認為會和楊明洲一樣，行政院是做出令人放心的安排。
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