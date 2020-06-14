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蘇揆請託總統保女兒中常委？政院：從未談黨內公職選舉

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

針對有媒體報導，為了保住民進黨立委蘇巧慧在黨內的中常委席次，行政院長蘇貞昌親自向蔡英文總統請託，行政院發言人丁怡銘今表示，國家大事千頭萬緒，一年多以來蘇院長與蔡總統無話不談，充分溝通，才能帶領行政團隊做出成績。但兩人會面商談國事，從未談及黨內中常委等公職選舉，相關不實內容從未向政院查證，應儘速更正。

丁怡銘表示，蘇貞昌擔任閣揆一年多來，多拔擢基層出身、久任公職的公務人員，從內閣首長、公營事業人事、中華電信董座，到剛上任的高雄市代理市長都是如此，媒體報導所謂「人事布局排除異己」等，完全無事實根據。

至於僑委會副主委與駐泰代表人事，丁怡銘強調，僑務與駐外人事屬外交範疇，蘇揆完全尊重總統意思，媒體所指相關人士的遊說情節不但與事實不符，更未向政院查證，有失公允。

至於蘇巧慧是否參與黨職選舉一事，丁怡銘轉述蘇貞昌表示，院長向來尊重蘇巧慧的自主意願，更不可能與蔡英文總統商討黨職選舉，媒體報導所謂「親自向總統蔡英文拜託支援黨代表票，讓蘇系得在常會內保住一席」均係憑空杜撰，相關媒體應立即更正，也期待媒體報導前能善盡查證之責。

丁怡銘 蘇巧慧

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