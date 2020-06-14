泰國解封邊境 旅行泡泡名單含台灣？外交部：不排除

新冠疫情趨緩，傳出泰國政府擬與有效控制疫情的國家簽署協議，讓來自泰國和達成協議的國家的人民可以彼此旅行，不必隔離14天，首波名單包含台灣。對此，外交部表示，目前尚無正式清單，但泰方並未排除將台灣列在優先名單。

外交部指出，泰國至12日止，累計確診病例3121例，解除隔離出院者累計2987例，累計死亡病例58人，迄今已連續18日無本土確診病例。泰國政府刻正研議將部份疫情控制得宜國家納入「旅行安全圈」（Travel Bubble)，以重振觀光業。

外交部表示，我國防疫成效有目共睹，根據駐泰國代表處洽繫泰國當局瞭解獲吿，泰方並未排除將台灣列在優先名單內，但是必須先確認邊境管制等配套措施後，才能送內閣會議討論，因此目前尚無正式清單。