「藍白合作」民眾黨再喊話：國民黨要對自己有信心

高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選在即。立委蔡壁如日前提出「藍白合作」的發想，希望複製台北市長柯文哲在2014年競選成功的經驗，與國民黨共推人選，但國民黨擔憂與民眾黨合作會演變成「引清兵入關」。民眾黨今再度釋出善意，表示國民黨畢竟是第二大黨，要對自己有信心。

民眾黨人士表示，民眾黨現在仍積極尋求與國民黨在高雄市長補選中合作，但國民黨顯然內部還沒有辦法整合意見，在人選上面，除了現階段檯面上跳出來表態的人之外，也感覺到國民黨還沒有定案。

民眾黨人士說，現在會給國民黨一些空間和時間去整理內部意見，至於一直有人放話，認為民眾黨可能併吞國民黨，但這樣說不通，國民黨畢竟是國內第二大黨，應該要對自己有信心，民眾黨是小黨，才應該是害怕被吃掉的那一方。

他表示，「藍白合作」有難度，但民眾黨還是很願意與國民黨合作，而現在兩邊都在尋找人選，先看各自提出什麼人選，再來思考合作模式。