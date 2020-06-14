罷韓落幕 孫大千列出國民黨應向民進黨學到的十件事

罷韓投票結束一周，高雄市長韓國瑜團隊也在前兩天解職。前立委孫大千在臉書表示，在罷韓案中，國民黨應該向民進黨學到包含「羅織罪名」、「殲滅對手」等十件事情。

孫大千列舉的十件事包括：理由根本不需要正當性，只要會羅織罪名就可以；政黨要先退居幕後，台前找幾個「四君子」或「六君子」來主導；包裝成為一個由市民自主發起的光復行動；連署工作能偷跑就盡量偷跑；結合特定媒體對目標人選進行毁滅式抹黑。

此外，還包括，資金不管從哪裡來的，都要說成是募款來的；賄選標準在罷免案中可以彈性處理；動員大專院校內的政治學生發起免費返鄉專車；行政部門盡一切力量暗中相助；最後關頭啟動政黨全部的資源一舉殲滅對手。