杜紫宸籲政府口罩援助第三世界 批嫌貧愛富的政治外交

中華大學講座教授杜紫宸在臉書表示，世界疫情也轉向落後國家，難道我們就不能以人道的理由協助嗎？

他說，他從電視新聞的全球報導看到印度、中東、秘魯、南美洲一些國家，貪窮的人民因失業幾乎没有飯吃，遑論防疫口罩，死亡者隨地掩埋。台灣曾在口罩自用不足時可以挪出送給美國、送給歐洲，為的只是搏得政治外交上的利益，可是如今口罩產量過剩，世界疫情也轉向落後國家，難道我們就不能以人道的理由協助一下這些可憐人嗎？

杜紫宸說，都說台灣人善良，善良一定是建立在嫌貧愛富的政治外交立益基礎之上？有没有「Taiwan Can Help」的標幟那麽重要嗎？社會上多少人為善不為人知，用無名氏捐善款給需要的人，台灣的政府就非要現實利益，罔顧人命人道，視若無睹嗎？這和把捐款者只是為了把名字刻在廟宇梁柱的偽善，有什麽不同？