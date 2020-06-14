朝搬家規劃 國民黨中央黨部空間調整計畫江啟臣踩煞車

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影
國民黨中央黨部。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影

國民黨原規劃7月15日前完成的「國民黨空間重設計」計畫，黨主席江啟臣8日擴大主管會報中親自裁示喊卡，表示中央黨部八德大樓租約明年底就到期，「之後繼續留下來並不合適」，待行管會提出長期可行方案，再繼續推動。

江啟臣在會中強調，中央黨部「不是不搬家」，「國民黨空間重設計」計畫也持續辦理，「只是要一次到位」，沒有必要現在先大動空間調整，明年又要再搬家。

為縮減黨務支出，配合改革委員會財政組建議中央黨部大樓空間應減租結論，國民黨原本上周一（8日）擴大主管會報拍板後就要正式啟動「國民黨空間重設計」計畫，預計在7月15日前分三階段完成中央黨部八德大樓空間調整工程。

其中，組發會部分單位與行管會將搬至地下一樓，革實院與政策會負責與黨團互動單位擇將搬至國民黨智庫2、3樓。目前承租八德大樓B1至5樓共6層樓空間，將退租2、5樓。預估空間調整經費約3百萬元，退租兩層樓擇可省下2千萬元。

但知情人士表示，8日擴大主管會報中，江啟臣得知相關單位空間調整規劃，為納入明年八德大樓租約到期，立即解釋，4月1日中常會上要求相關單位研擬「國民黨空間重設計」計畫，不是律定搬遷時間，而是要完成長期可行方案。

與會人士轉述，江啟臣會中表示，承租八德大樓做為中央黨部，是國民黨過去家大業大時所做的決定，「之後繼續留下來並不合適」，要外面找地方，在這樣情形下，若現在空間調整，明年底又要搬家，將讓黨工疲於奔命，並不妥適。

此外，江啟臣會中得知，中央黨部不少單位規劃將由地上層搬至地下一樓後表示，空間使用會影響其中人員的工作感覺，要求相關規劃單位未來中央黨部搬遷地選址，不要在地下室，以免影響黨工工作心情，

與會人士表示，文傳會主委王育敏會中也認同，中央黨部應該一次搬完，否則今年搬一次、明年再搬一次，勢必影響黨工工作情緒，究竟是省下1千多萬元重要，還是維持黨工整體士氣重要，相關單位要評估清楚。

王育敏也提到，黨接下來還要應戰高雄市長補選，這時大興土木調整中央黨部辦公空間恐怕也不妥適。

會議最後，江啟臣也裁示，中央黨部空間調整計畫暫停，等行管會提出長期可行方案後，再看如何規劃期程處理。黨務人士提醒，這樣的裁示恐讓外界誤解國民黨搬家計畫終止。江說，計畫持續辦理，只是要一次到位。

與會人士說，8日會中曾有人詢問中央黨部搬至智庫可能性？黨秘書長李乾龍表示，智庫空間較小，土地所有權又是國家，中央黨部若搬去智庫，未來恐受制於人，並不合適。

國民黨 江啟臣

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