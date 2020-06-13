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日強推釣魚台改名 宜縣議員擬保釣回應

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭報導
宜蘭縣議員蔡文益昨天表示，若日方通過釣魚台改名，將發起保釣行動。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣議員蔡文益昨天表示，若日方通過釣魚台改名，將發起保釣行動。圖／聯合報系資料照片

日本石垣市提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，宜蘭縣議員蔡文益除日前在議會提臨時動議，由議會通過建請縣府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，昨更指出，若日方執意把釣魚台改名，他將發起保釣行動，預計7月7日動員到釣魚台捍衛主權與漁權。

釣魚台行政區畫為宜蘭縣頭城鎮大溪里，對於更名案，蔡文益日前在縣議會中臨時動議，建議縣府正名為「頭城釣魚台」，獲得全體議員連署並通過，縣府將研議辦理。

蔡文益昨更進一步指出，立法院長游錫堃認為釣魚台問題應「擱置爭議、共同開發」 ，他尊重老縣長看法，但日本若將釣魚台列嶼更名，列嶼有5個島，有如一口氣都失去，絕對不能沉默、沒有行動。

蔡文益揚言，若日本石垣市22日真的議決通過釣魚台更名，他將發起保釣行動，以「1人1萬元、留名千萬年」的募款，號召民眾一起出海保釣，行動日暫定在7月7日，但若日方取消更名案，自然取消。

對此，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，釣魚台的主權除台灣外，大陸與日本都主張是他們的，但主權各自主張，海域資源要共享，不要影響漁民在當地海域作業，對於保釣行動，如果是政府發起，漁民絕對支持，若是個人不予置評。

釣魚台 日本 漁民

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