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備戰立院臨時會 國民黨團下周每日記者會轟蔡政府施政

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院規劃端午連假後開臨時會，國民黨團鎖定如捍衛釣魚台、醫療器材定價爭議、高市長補選不公、蔡政府假挺港與國民參審制等議題，在本周要一天一記者會開轟。圖為去年立院加開臨時會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂條文，朝野拿著各自立場的手牌叫喊對恃。 本報資料照片
立法院規劃端午連假後開臨時會，國民黨團鎖定如捍衛釣魚台、醫療器材定價爭議、高市長補選不公、蔡政府假挺港與國民參審制等議題，在本周要一天一記者會開轟。圖為去年立院加開臨時會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂條文，朝野拿著各自立場的手牌叫喊對恃。 本報資料照片

立法院規劃端午連假後開臨時會，預計週五朝野協商決定議程。備戰臨時會，國民黨團鎖定如捍衛釣魚台、醫療器材定價爭議、高市長補選不公、蔡政府假挺港與國民參審制等議題，在本周要一天一記者會開轟。

國民黨團總召林為洲表示，這次臨時會民進黨期待通過的議案不少，但有關民生、涉及台灣主權、行政不中立等議題卻付之闕如，國民黨本周要透過每日記者會方式，逼民進黨對爭議議題表態，讓全民檢視其中的不合理。

國民黨團目前規劃，周一記者會將由黨主席江啟臣親自主持，以江的專業針貶蔡政府對釣魚台議題、捍衛主權上的軟弱。林為洲說，黨團將於這次立院臨時會中號召朝野共同發出「護主權、護領土」聲明，作為後續蔡政府與日本談判後盾。

此外，因應近來引發爭議的醫療器材定價問題，林為洲表示，黨團將主張在臨時會時衛環委員會加開議程，除審議衛福部提出方案進行把關，也要求安排公聽會，傾聽各界聲音，確保民眾醫療權益。

林為洲也點名，包含中選會壓縮高雄市長補選期程、陸委會對港人的人道救援方案仍只聞樓梯響，以及國民法官參審制是否與陪審制併行等問題，蔡政府在臨時會中對這些問題都應表態，不能只想要闖關考監人事案與華航、護照正名案。

林為洲 國民黨 記者會 立法院

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