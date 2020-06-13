備戰立院臨時會 國民黨團下周每日記者會轟蔡政府施政

立法院規劃端午連假後開臨時會，預計週五朝野協商決定議程。備戰臨時會，國民黨團鎖定如捍衛釣魚台、醫療器材定價爭議、高市長補選不公、蔡政府假挺港與國民參審制等議題，在本周要一天一記者會開轟。

國民黨團總召林為洲表示，這次臨時會民進黨期待通過的議案不少，但有關民生、涉及台灣主權、行政不中立等議題卻付之闕如，國民黨本周要透過每日記者會方式，逼民進黨對爭議議題表態，讓全民檢視其中的不合理。

國民黨團目前規劃，周一記者會將由黨主席江啟臣親自主持，以江的專業針貶蔡政府對釣魚台議題、捍衛主權上的軟弱。林為洲說，黨團將於這次立院臨時會中號召朝野共同發出「護主權、護領土」聲明，作為後續蔡政府與日本談判後盾。

此外，因應近來引發爭議的醫療器材定價問題，林為洲表示，黨團將主張在臨時會時衛環委員會加開議程，除審議衛福部提出方案進行把關，也要求安排公聽會，傾聽各界聲音，確保民眾醫療權益。

林為洲也點名，包含中選會壓縮高雄市長補選期程、陸委會對港人的人道救援方案仍只聞樓梯響，以及國民法官參審制是否與陪審制併行等問題，蔡政府在臨時會中對這些問題都應表態，不能只想要闖關考監人事案與華航、護照正名案。