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陳佩琪再「逆時中」 酸不讓自己跌下神壇又不想負責任

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲夫人陳佩琪在臉書寫到台灣自稱首先發函世衛警告「人傳人」的說法太牽強，批這是「硬拗」。 記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲夫人陳佩琪在臉書寫到台灣自稱首先發函世衛警告「人傳人」的說法太牽強，批這是「硬拗」。 記者魏莨伊／攝影

台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書發文，再評國內防疫。針對防疫境管標準不一、關酒店舞廳，她批評，有勇氣關，就該有guts開， 哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任。

陳佩琪說，台灣有了17年前SARS的防治經驗， 此次新冠肺炎來襲， 民眾會超前部署， 自發性戴上口罩，理論上防疫的成績不會太差。她在聯醫工作，很自豪北市感染專責和平醫院的防疫成績。

她說，專業領導者最重要的工作是想辦法在「防疫成績」和「民生經濟」上取得最大的平衡。 印象中看過一篇報導，一些落後國家的低階民眾， 一場疫情下來， 要在「病死」和「餓死」之間做一抉擇，實在悲哀。

話鋒一轉，她指出，想當防疫大神，需不需用到這種犧牲其他各行各業達到零確診的目標 ，其實是一門大學問。

陳佩琪指出，指揮中心「超前部署」，可關則關，可禁就禁，無可厚非，畢竟人命關天，加上人一生罕有機會坐上神位， 若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿…

對於超前部屬，陳佩琪表示，講白了就是第一線臨床醫師常用的「防衛醫療」，但要注意副作用，若以防疫公衛立場來看，就是要慎防政策下去，產業、經濟蕭條的副作用。

另外，防疫的標準要一致， 若沒有「起源地病毒較毒」的理論， 那「歐美回國」的和「武漢回國」的就要標準一致； 關了八大行業的酒吧、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？就算不小心政策顯露出心中成見，也沒關係，但疫情趨緩了， 誰關他們的， 不就是誰該負責把它打開嗎？

陳佩琪說，有勇氣關，就該有guts開， 哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰都做不到的標準，然後說「你們縣市長誰做的到誰去開」，「若用這種態度防疫， 換我這種沒專業的來都行」。

最後，她說，「醫療、防疫」和「經濟、產業」的發展， 或許難兩全，但兩害相權取其輕，別把個人政治立場帶到醫療和防疫裡。 疫苗若國際認證安全的可用就用，而不是你討厭的人做的就不用，「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值， 身為兒童福利總管的衛福部長 ，相信您有高度的醫者情懷；您又身兼台灣疫情中心的指揮官，深受國際的矚目與檢驗，一言一行代表著台灣， 對於兒童的議題，不可不慎。

陳佩琪 疫情

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