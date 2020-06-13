凱道悼念活動有激烈言論 北市警將傳喚當事人

民主監督聯盟今天在凱道舉辦活動，有支持者上台時喊出「罷掉…槍斃蔡英文」。台北市中正一警分局表示，不排除依蒐證畫面傳喚當事人到案說明。警方指此言論恐涉及違法。

民主監督聯盟下午在凱達格蘭大道舉辦「悼念已故高雄市議長許崑源」活動，邀請支持者上台表達意見。退休教授周明台在舞台上提及「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要」，並指稱要「罷掉蔡英文，槍斃蔡英文」。

對此，台北市警察局中正一分局表示，針對相關言論，會在活動結束後，透過現場蒐證畫面了解當事人言論，若涉及違法，會依法傳喚當事人說明。

警方指出，此言論恐涉及刑法恐嚇危害安全罪或恐嚇公眾罪，但仍須依現場蒐證影片及傳喚當事人說明後，才能依法究辦。