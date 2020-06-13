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中選會擬公投不在籍投票草案 採申請制、60天前申請

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中選會擬具「公民投票不在籍投票法」草案。 聯合報系資料照片
中選會擬具「公民投票不在籍投票法」草案。 聯合報系資料照片

中選會擬具「公民投票不在籍投票法」草案，規畫採申請制，符合投票權人資格者填妥申請書後，從中選會發布受理申請移轉投票公告日起至投票日前60日止，向戶籍地選舉委員會提出申請在戶籍地以外的縣市投票，也放寬投票所工作人員可跨縣市申請工作地投票的規定，以保障投票日因故無法返回戶籍地投票者的權益。

中選會主委李進勇4月到立法院內政委員會業務報告時，有民進黨立委呼籲推動不在籍投票，李進勇當時回覆，針對不在籍投票，中選會負責公投部分修法，草案預計在7月時按照期程提出。

中選會昨天公布5月15日的會議紀錄，紀錄指出，公民投票不在籍投票法草案，實施方式為以跨縣市移轉投票方式採行不在籍投票制度，並放寬投票所工作人員可跨縣市申請工作地投票的規定，適用對象基於公平原則，有投票權人一律納入適用，而投票方式為了維護投票秘密，由投票權人本人親自在投票日當日前往投票所投票。

根據草案內容，申請方式為申請制，有投票權人在申請書填好姓名、身分證統一編號及申請移轉投票地，並檢附本人身分證正面及背面影本，從中選會發布受理申請公告日起至投票日前60天止，向戶籍地選舉委員會提出申請於戶籍地以外的縣市投票，草案也明定中選會應建置電子系統提供投票權人申請不在籍投票。

查核機制規劃為選舉委員會在投票日55天前完成查核，不符合規定者，選舉委員會寄發不予受理通知書給申請人，符合規定者，縣市選委會應編造申請移轉投票者名冊送戶籍地戶政機關查核，戶籍地戶政機關應於投票日50天前完成資格查核，並寄查核結果通知書給申請人，不符合者，戶籍地戶政機關應不准予登記，並寄發查核結果通知書。

根據草案內容，符合資格者，戶籍地戶政機關將核准移轉投票的投票權人清冊送移轉投票地戶政機關編造移轉投票權人名冊，並於戶籍地投票權人名冊註記移轉投票，另外，投票所工作人員得申請於戶籍地以外的縣市之工作地投票所投票。草案經中選會委員會審議通過，將依法制作業程序函請行政院核轉立法院審議。

投票 中選會 公投

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