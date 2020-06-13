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挺不挺罷免戰藍營兩難？游淑慧：怕輸不會贏怕戰才會死

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報資料照
國民黨台北市議員游淑慧。本報資料照

高雄市長韓國瑜遭到罷免，引發藍營支持者不滿情緒，有人發起罷免時代力量高雄市議員黃捷，另新黨青年軍也開始發起罷免基進黨台中市立委陳柏惟；有媒體報導，挺不挺罷免戰，藍營陷兩難。台北市議員游淑慧今在臉書指出，怕輸不會贏，怕戰才會死。

游淑慧說，報導中，她是具名表述，但卻有某「黨務人士」再次用不具名發表看法，令她有點感慨和不解，不論自己的意見是對是錯，但起碼要有勇氣具名和對話討論。屢屢用不具名發表意見，這算代表誰的立場？

游淑慧說，第一、全台6成民眾認為應該罷韓？他個人沒看過這份全台民調；二、支持民眾罷免，是跟主流民意為敵？但國民黨先找回自己支持者民意吧，別讓根基一再流失；三、若罷免沒成功，對黨更嚴重？她認為若什麼都不做，支持者只會心更灰、意更冷。

游淑慧說，她想奉勸黨內要「要面對現實」且「別落井下石」。目前全台灣對國民黨的認同不到兩成，早就和主流民意，甚至支持者民意都脫鉤了，也不用扯罷韓或罷陳、罷王。

游淑慧表示，要不要和人民一起罷免惡質政客，其實不必然和挺韓有什麼關係？在她看來，如陳致中、陳柏惟、王浩宇等人的惡質與爭議，基本上是罄竹難書、劣跡斑斑。罷免這樣的惡質政客，國民黨怎麼又會陷入民進黨劃定的「報復性罷免的框架內」？

最讓她撫額感慨的是，罷免要必贏才做？不成功怕黨受傷？她覺得這種畫地自限的心態，實在太沒勇氣了。民進黨和罷韓團體在一開始推動罷韓時，也沒有必成把握。但瞄準爭議目標，然後與憤怒民眾站一起推動，總要讓支持者看到一次國民黨的行動力和勇氣。

游淑慧指出，藍軍基層支持者常指著我們的鼻子罵「 沒有用的國民黨」。聽到這種指責，心裡難道不難過？難道還自我感覺良好，覺得其實是支持者不懂黨的策略？真的想做「沒有用的國民黨」嗎？如果不想，國民黨就必須告訴人民「我們有用在那？」

游淑慧說，千言萬語只想說，面對民進黨的步步進逼、刀刀砍伐，國民黨除了倒地呻吟、憤怒指責外，總要有戰略和勇氣做些什麼，她認為重點不在結果輸贏，而在我們是否連行動都不敢？

罷免 國民黨 游淑慧

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