凱道挺韓活動人潮不如預期 挺韓團體：不是幫韓討公道

高雄市前市長韓國瑜遭罷免，引發韓粉不滿。挺韓團體民主監督聯盟下午在台北凱道舉辦「韓粉站出來活動」，卻遭韓公開制止，最後僅約6百多人到場參與。聯盟主席黃正忠受訪時澄清，活動絕不是幫韓討公道，要對不公不義討公道。

黃正忠表示，今天是臨時舉辦，為了要保護現場民眾安全，6月8日才申請路權，6月9日獲得中正一分局核准；原本規畫2千多人，但因韓國瑜的呼籲，是會影響一些參與人數。

黃正忠說，舉辦活動是要對不公不義討公道，是對無良的政府要反貪腐討公道，對事不對人，絕對不是幫韓國瑜討公道，活動也不是要消費韓國瑜與已故高雄市議長許崑源，這幾天遭受抹黑、抹紅非常不公平。

黃正忠表示，美國一個黑人死亡，22個城市人民出來抗議，白宮被包圍；香港一個年輕人摔死，百萬香港人民站出來；但今天許崑源莫名其妙壯烈成仁，難道他們不能站出來嗎？是非不分。

黃正忠也宣示，民主監督聯盟從現在開始要如影隨形，遍地開花的替天行道、討回公道，首波發動罷免對象鎖定立委陳柏惟、劉世芳、邱議瑩3人。黃也批評，國民黨沒有發動起來，這樣怎麼還有資格當在野最大黨？國民黨要硬起來。

但也因挺韓訴求臨時轉彎，下午活動現場主題混亂，有主張罷免蔡英文總統、批評蔡是詐欺犯，有抗議蔡政府通過反滲透法、反同婚，有紀念許崑源，也有聲援美國黑人，還有抗議日本應對殺害40萬台灣人給交代，甚至有要上帝收回世界。

活動中主辦單位上台討拍，問大家自己為辦這個活動遭到抹紅，這樣對不對啊？但或許是現場過於吵鬧，台下民眾竟然連聲喊「對」，讓主辦單位一陣尷尬。