釣魚台風雲 議員蔡文益：日方若更名要發起77保釣行動

日本石垣市提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日決議，宜蘭縣議員蔡文益除在議會提臨時動議，由議會通過建請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，今天更指出，若日方執意把釣魚台改名，他將發起保釣行動，預計7月7日動員到釣魚台捍衛主權。

釣魚台行政區畫為宜蘭縣頭城鎮大溪里，對更名案，頭城鎮籍縣議員蔡文益日前在縣議會中臨時動議，建議縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，此案獲得全體議員連署，通過臨時動議案。

蔡文益今天進一步指出，對釣魚台問題，立法院長、前宜蘭縣長游錫堃認為釣魚台問題應「擱置爭議、共同開發」 ，他尊重老縣長的看法，但日本更名，有如一口氣連失釣魚台列嶼的5個島，絕對不能沈默，沒有行動。

因此，蔡文益表示，如果日本石垣市本月22日真的決議通過釣魚台更名，他將發起保釣行動，以「1人1萬元、留名千萬年」的募款，號召參與，出海保釣，暫定在7月7日，但如果日方取消更名案，後續行動自然取消。