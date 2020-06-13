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新黨發動罷免 陳柏惟：相信台灣人有智慧
高雄市長韓國瑜遭罷免後，泛藍陣營掀起「報復性罷免」，新黨也點名要罷免台灣基進黨立委陳柏惟。陳柏惟今天表示，「坦白說罷免案對我本人沒什麼影響」，但利用政治來募款，這種道德的正當性足夠嗎？相信台灣人有智慧。
端午節將至，陳柏惟今天到台中沙鹿參加包粽活動，針對罷免案，他表示，「新黨已經設置專戶要進行罷免募款，募款有很多種，利用政治來募款，這種道德的正當性足夠嗎？相信台灣人有智慧。」
罷免案對其有何影響？陳柏惟坦言，「對我本人沒什麼影響」，但是一些不良的媒體，或是不道德的新聞，一天到晚報導不到100人政黨的新聞，造成困擾的是台灣的民眾，其實也是阻礙社會的進步，為什麼不讓人好好的做事情，實在很浪費。
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