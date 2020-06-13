新黨發動罷免 陳柏惟：相信台灣人有智慧

高雄市長韓國瑜遭罷免後，泛藍陣營掀起「報復性罷免」，新黨也點名要罷免台灣基進黨立委陳柏惟。陳柏惟今天表示，「坦白說罷免案對我本人沒什麼影響」，但利用政治來募款，這種道德的正當性足夠嗎？相信台灣人有智慧。

端午節將至，陳柏惟今天到台中沙鹿參加包粽活動，針對罷免案，他表示，「新黨已經設置專戶要進行罷免募款，募款有很多種，利用政治來募款，這種道德的正當性足夠嗎？相信台灣人有智慧。」