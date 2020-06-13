王婉諭新北聯合服務處成立 時力：不缺席2022地方執政

時力立委王婉諭及新北黨部聯合服務處今上午舉行成立茶會，王婉諭表示，這是繼苗栗縣、高雄市之後她的第三個聯合服務處，她指出，新北有高房價、高空屋及低公托率等問題，希望加強服務；前立委、時力新北黨部前主委黃國昌表示，時力不只是一個會監督的政黨，更要邁向2022地方執政。

該服務處在新北市板橋區漢生東路23巷8號，臨近板橋車站。王婉諭說，時代力量在今年初選舉時，在新北市獲得20萬政黨票支持，要加深對民眾的服務。她指出，新北有高房價、高空屋及低公托問題，對比新北市長參選時安居樂業還有相當大落差，而她在立院房價、公托等都有著力，也要加強中央及地方合作。

黃國昌表示，時代力量的理念受到許多新北市民肯定，下個階段要深化城市治理的議題，對公共治理願景的提出絕對是時力邁入2022年地方選舉之前要做好的工作。他說，要用市政藍圖告訴市民，時力不只是一個會監督的政黨，「時代力量已經準備好了，我們要邁向地方執政」。

時力新北黨部主委葉甄宜表示，與王婉諭成立聯合服務處，除了可以擴大及提升對新北市民的服務品質，特別是包括林口、三峽及淡水等區域，近年來人口迅速成長，不乏青年小家庭，托育問題是王婉諭持續關注，持續倡議並監督新北市的托、育兒環境，讓更多的年輕朋友可以安心生養。