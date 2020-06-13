讚黃捷議會表現有目共睹 黃國昌：報復性罷免不被支持

罷韓之後，有韓支持者不滿，也要罷免時力高雄市議員黃捷。前立委黃國昌今天出席立委王婉諭及新北黨部聯合服務處成立茶會時，受訪表示，「黃捷在高雄市議會表現有目共睹，報復性罷免不會被支持」，他也說，高雄市前市長韓國瑜背棄當初承諾，跑去選總統，應該要尊重超過90萬市民表達心聲。

黃國昌表示，黃捷在高雄市議會表現有目共睹，推法案、監督市政都有理有據，因此他認為報復性罷免不會被支持。他也勉勵黃捷，記得對選民的承諾，當初投給她，就是希望在議會監督市政。

黃國昌表示，罷免當然是受人民憲法保障的基本權利，不過台灣社會應該要冷靜下來，怎麼做才對高雄、台灣社會的未來是好的，過去花太多時間處理有關政治議題，但民生經濟才是現在要花多一點心力關心的，應該推台灣經濟升級轉型、解決年輕人低薪及高房價等問題。

黃國昌表示，不只是對韓國瑜，對所有政治人物都是，不能背棄當初承諾，任期不到一半就跑去選總統，這次有超過90萬市民表達心聲，韓應尊重結果。他也指出，台灣社會不要淪為雙重標準，只要是自己黨派就可以帶職參選，過去時力一直在立院推禁止帶職參選相關法案。

至於高雄市長補選，時力是否會派員參戰，黃國昌說，他現在沒有黨職，要問時力的發言系統。