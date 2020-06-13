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臨時會端午節後展開 擬處理3法律案3人事案2公決案

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
民進黨團書記長鍾佳濱。本報資料照片
民進黨團書記長鍾佳濱。本報資料照片

民進黨團書記長鍾佳濱今受訪表示，預計端午節後召開臨時會處理3個人事案、3個法律案與2個公決案，包含NCC及考監兩院人事同意權，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立院同意案，與華航正名、護照正名公決案。

立法院臨時會預計6月底召開，外傳時間點落在6月29日開始至7月24日結束。鍾佳濱則表示，臨時會召開時間點就是接近端午節連假過後，期程還不能說死。

至於預計處理的議案部分，鍾佳濱說，考委與NCC人事案已經在立法院，現在就等監委人事案送進來，而通常人事權行使需要的時間很固定，不至於花太多時間，但接下來也要看在野黨對於人事同意權的訴求是什麼，總是要談一談才知道。

3個法律案部分，鍾佳濱說，農田水利法、前瞻基礎建設條例、國民法官法都已經完成委員會審查，現在剩下朝野協商，前瞻第二期預算其實不是預算案而是法律案，依法要立院同意籌編第二期。

另外，立法院院會4月底決議將華航、護照正名公決案均交付協商，早已過了一個月的協商冷凍期，有望在臨時會時處理。

鍾佳濱 立法院

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