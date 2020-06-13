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李雅靜願參選高市長補選 藍營：黨內要儘快透明化溝通
國民黨高雄市議員李雅靜今天10點將開記者會表達願意代表國民黨投入市長補選，也盼黨中央及早定出有關參選市長補選的辦法。同是國民黨高市議員黃柏霖肯定李雅靜願意承擔的勇氣，認為黨是要給年輕人更多鼓勵。另有不願具名的國民黨人士說，從李雅靜的勇氣可以看出國民黨人的憂慮，黨從中央到地方的團結度似乎不足，才讓基層憂心著急。
李雅靜說，如何推出人選，相信黨會很快擬出機制，她站出來，希望支持國民黨的民眾對國民黨要有信心。
不少藍營人士肯定李雅靜的勇氣，黃柏霖說有人勇敢站出來，對國民黨是好的。
但不願具名的藍營人士說，中央和地方黨部是有商議過市長補選人選，但似乎只在一定的範圍內找人，整件事不夠透明，反而讓更多關心補選市長的人迷惘不解、也更著急，如果中央黨部尊重地方黨部的意見，地方黨部要有更圓融的作法與公職人員溝通，這樣也可凝聚黨內共識，一同面對綠營的挑戰。
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