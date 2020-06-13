疫情趨緩 國民黨最快八月底國父紀念館開全代會拚改革

新冠肺炎疫情趨緩，國內經濟與社會生活也逐漸解封。國民黨近日也著手籌辦今年度全國黨代表大會，目前初步規劃將於8月底、9月初舉辦，舉辦場地則以位於台北市東區的國父紀念館為首選，若確定，將依黨章規定於2個月前公告。

黨務人士表示，依據黨章規定，每年必須召開一次全代會，但之前考慮新冠肺炎疫情遲未討論，如今隨疫情趨緩，近日以召開過第一次籌備會議，初步討論將在高雄市長補選過後，擇期舉辦，目前規劃8月底、9月初擇一周末假日舉辦。

至於舉辦地點，考量場地須具備約二千人規模，選項不多，目前鎖定在國父紀念館舉辦，但近2年來數度租借舉辦全代會的板橋體育館也在考慮之列，但目前可能與演場會等民間活動檔期衝突，最後地點仍待實地場地訪查後拍板。

至於今年全代會主軸，黨務人士說，將以落實改革為基調，改革委員會四大組結論將視是否涉及修改黨章，分為改革委員會報告案與黨章修正案，經24日中常會完成報告、通過後，送全代會最後議處。

配合全代會期程，涉及黨章修正意見匯集的各縣市黨代表座談會最快6月底開始全國22縣市起跑，屆時黨主席江啟臣也會將常會推過的黨章修正案與黨務改革報告案至全國各地第一線溝通、說明，從下而上溝通，匯聚改革聲音。