把九二共識當歷史事實 國民黨兩岸新論述強調4主軸

國民黨改革委員會下週五召開全體會議確定四大面項改革建議方案，備受關注的兩岸組昨天也最後一次開會，確定在肯定九二共識前提下，未來兩岸關係論述將強化鎖定四大主軸，要適應新時代與當前兩岸氛圍。

與會人士表示，所謂兩岸論述新四大主軸為堅持主權、維護台海安全和平、堅守民主價值、創造兩岸雙贏，內容維持了國民黨的價值觀，也對當前兩岸論述困境有所突破。至於最後論述內容與主題，則仍須作最後文字修整。

至於九二共識，與會人士指出，大前提就是認可九二共識是基於憲法而來，對過去兩岸和平發展確實有帶來相當貢獻，但就是「把他當歷史事實」；體察當前九二共識在當前氛圍中遭不公平汙名化，兩岸路線須找出新論述方式。

但黨務人士強調，國民黨兩岸新論述產生後，九二共識過去貢獻不能被抹滅，未來也不會全部消失。

與會人士透露，在討論兩岸未來論述形式時，會中有學者主張以推動兩岸邦聯作為國民黨新兩岸路線論述，但因觀點國人不見得熟悉，最後決議須再審慎評估。

知情人士表示，經密集開會後，兩岸組召集人林郁方總共草擬九千多字意見整理報告初稿，昨天會議前，智庫人員才將報告節錄至千餘字，方便討論。與會人士說，兩岸組研擬的新論述四大面向雖平穩，僅文字須找出亮點。

黨務人士表示，改革委員會四大組會議結論已陸續出爐，下周五將召開全體會議，由各組召集人報告最終結論主張，之後會於廿四日向中常會做正式報告，再由黨主席江啟臣以兩個月的時間到各地說明，由下而上溝通、最後修整。

而最後在預計九月初舉辦的全代會上，黨務改革建議涉及修改黨章部分，將會正式提案送全代會修正通過；其餘改革委員會改革建議，則會以報告案形式向全體黨代表說明，全代會後即落實推動。