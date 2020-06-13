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開房間、威而鋼…涉索賄 桃市前局長朱松偉 遭監院彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇張裕珍／連線報導
桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉遭監察院彈劾。圖／聯合報系資料照片
桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉遭監察院彈劾。圖／聯合報系資料照片

監察院昨天以十一比○票，通過監委高鳳仙、仉桂美對桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉提出的彈劾案；監察院指出，朱松偉在任職期間，收受賄賂、詐取財物、偽造文書、洩密，且收賄項目從高價紅酒、五星級飯店住宿費到演唱會門票，甚至包括壯陽藥品威而鋼

查案監委表示，朱松偉於二○一七年至二○一八年任內兼任行政院核定的「亞洲矽谷計畫」辦公室副執行秘書期間，利用權勢及職務機會向業者收受賄賂與餽贈，也利用擔任政府機關採購案的評選委員機會向業者藉機索賄，手段包括以不實發票詐領局長特別費，收受相關業者非正常社交禮俗標準的餽贈及其他利益，且均未依規定簽報長官及知會政風機構處理。

監委指出，朱松偉的違失事實，經桃園地檢署提起公訴，查明屬實；朱身為曾經受重用的官員，卻沒有守住廉潔，盼透過彈劾能給以後的官員一些警惕。

在檢方調查報告中也指出，朱松偉習慣仰仗主管機關、擔任評委權勢，並利用過去在學術界身分向得標商施壓、索賄；有廠商更直言，朱每次傳商品截圖要東西的行為「簡直像在下單」，連威而鋼、和女友開房間錢都要廠商付，檢調也形容他吃相難看。

針對朱松偉遭彈劾一事，桃園市新聞處長詹賀舜說，案件已進入司法程序，市府協助各種調查，一切依法處理。

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