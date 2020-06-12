蔡總統茶敘 多位綠委建議醫材上限政策暫緩、多溝通

蔡英文總統近日邀請綠委分批到官邸進行茶敘，今天是第三批。據轉述，健保自付差額醫材上限政策是茶敘的重點議題，現場多位立委建議衛福部先暫緩、多溝通，勿冒進；蔡總統則回應，外界的疑慮都有聽到，相關意見在臉書也都有說明。

據轉述，今天中午參與茶敘綠委包括余天、邱志偉、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、吳秉叡、江永昌、劉櫂豪、莊瑞雄、陳瑩、高嘉瑜、洪申翰等人。

據了解，針對健保自付差額醫材上限議題，綠委高嘉瑜發言最踴躍，她提及，雖然衛福部的出發點是站在民眾角度，但沒有考慮到其他面向，例如保險公司是否因此獲利、好的醫材沒辦法進入台灣等，可能產生更多爭議。且連不少過去支持民進黨的醫界朋友也反對，甚至網路風向都對綠營不利。高嘉瑜向蔡總統直言，此政策一定要再多溝通，能暫緩最好。

此外，也有與會綠委表示，衛福部解決此爭議方式可考慮公布一個參考價格，讓民眾有依循標準，如此可兼顧自主選擇和市場自由經濟。該名立委表示，衛福部本意良善，就是希望民眾別多花錢當冤大頭，卻演變成現在這種局面，實在可惜；建議政府在多聆聽意見之餘，也要有專人來做政策辯護，讓各界明白政策的各個面向。

據轉述，蔡總統雖未對該政策具體細節做說明，但她強調，當前民進黨的聲望在高點，施政上要更周延，若外界有不同意見，政府就有責任與社會溝通說明，希望相關單位多溝通、蒐集不同意見後再拍板定案。