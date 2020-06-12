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世盟國際視訊論壇 總會長饒穎奇：全民團結防疫成功

聯合報 / 記者高凌雲／即時報導
世盟理事長曾永權表示，到疫情的關鍵時刻，人們可能兩害相權取其輕，忽視基本人權，被迫以合理化的心態，接受抗疫大旗，認同極權或民粹措施。圖／世盟
世盟理事長曾永權表示，到疫情的關鍵時刻，人們可能兩害相權取其輕，忽視基本人權，被迫以合理化的心態，接受抗疫大旗，認同極權或民粹措施。圖／世盟

世界自由民主聯盟中華民國總會下午邀集國際專家學者，針對新冠肺炎疫情對自由民主人權的衝擊議題，舉行國際視訊會議。世盟總會長饒穎奇說，台灣以自力前瞻的作為，及早戒備，嚴密組織，團結全民抗疫防疫，因而贏得成功。

愛爾蘭國會議員威爾森透過視訊，對於台灣慷慨熱心捐贈防疫物資表達感謝，同時肯定台灣的防疫作為。

世盟理事長曾永權表示，在疫情蔓延時，許多國家雖然對外號稱自由、民主，然而，在疫情的關鍵時刻，人們可能兩害相權取其輕，忽視基本人權，甚至接受違反人權的措施，被迫以合理化的心態，接受抗疫大旗，認同極權或民粹措施。

他說，新冠肺炎疫情導致國際局勢產生變化，未來國際間透過國際合作完成疫苗研發試驗。但也有觀點認為，國際分工體系瀕臨瓦解，新冠肺炎疫情使各國關閉邊界，自給生產物資，不再依賴國際分工，可能走向單邊主義、孤立主義與保護主義。

曾永權指出，疫情不穩定，增加國際衝突的可能。有些國家為了轉移疫情的負面情緒，尋找卸責對象，加深國際衝突。目前已進入後疫情時代，疫情如持續蔓延，政經局勢將不穩定。新冠肺炎疫情不是一時的衝擊，更可能長遠的對人類社會產生結構性影響，這個影響可能顛覆西方社會所堅持的自由民主的價值。

義大利學者史大福在視訊會議說，政治上，面對緊急狀態，並不總是完全尊重民主程序，緊急狀態嚴重危害了民主結構。

愛爾蘭國會議員威爾森表示，新冠肺炎暴露民主程序的某些弱點。我們必須捫心自問，哪些政府利用疫情擴權，將權力集中。哪些政府利用危機，鞏固政治支持，利用很自然的團結在共同旗幟下的群眾情緒，擴大執政黨的政治支持。

世界自由民主聯盟中華民國總會舉行國際視訊會議，針對新冠肺炎疫情對自由民主人權的衝擊進行討論。圖／世盟
世界自由民主聯盟中華民國總會舉行國際視訊會議，針對新冠肺炎疫情對自由民主人權的衝擊進行討論。圖／世盟

疫情 新冠肺炎 人權

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