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連威而鋼都要索賄 鄭文燦愛將朱松偉遭監院彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉遭監察院彈劾。圖／本報系資料照
桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉遭監察院彈劾。圖／本報系資料照

監察院今天表示，桃園市政府經濟發展局前局長朱松偉在任職期間，收受賄賂、詐取財物、偽造文書、洩密，且收賄項目從高價紅酒、五星級飯店住宿費到演唱會門票琳瑯滿目，甚至包括壯陽藥品威而鋼。監察院今天以11比0票數，全數通過監委高鳳仙、仉桂美對其所提之彈劾案。

查案監委表示，朱松偉於2017年至2018年任內兼任行政院核定的「亞洲．矽谷計畫」辦公室副執行秘書期間，利用權勢及職務機會向業者收受賄賂與餽贈，利用擔任政府機關採購案的評選委員機會向業者索賄，以不實發票詐領局長特別費，收受相關業者非正常社交禮俗標準的餽贈及其他利益，未依規定簽報長官及知會政風機構處理。

查案監委指出，朱松偉的違失事實，經桃園地檢署提起公訴，查明屬實；身為曾經受重用的官員，卻沒有守住廉潔，盼透過彈劾能給以後的官員一些警惕。

根據檢方調查，發現朱松偉習慣仰仗主管機關、擔任評委權勢，並利用過去在學術界身分向得標商施壓、索賄，有廠商更直言，朱每次傳商品截圖要東西的行為「簡直像在下單」，連威而鋼、和女友開房間錢都要廠商付，檢調也形容他吃相難看、很敢要。

威而鋼 監察院 行政院

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