韓國瑜今成前市長 李艷秋：高雄無懸念重回民進黨懷抱

暫時揮別紛擾的政治舞台，前高雄市長韓國瑜昨天在告別演說，不會接受任何職務、不會參與任何組織，要讓身心沉澱。資深媒體人李艷秋今天說高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱。不是高雄人喜歡民進黨，真喜歡就不會有韓市長了，而是沒有別人可選。

李艷秋在臉書表示，再見了！韓國瑜。韓國瑜因為高雄市民通過罷免而被解除高雄市長職務，距離選總統慘敗，只有五個月，距他就職市長，只有18個月。這煙火般的18個月啊！一個人在如此短暫的時間，歷經狂喜大悲、雲端谷底，此刻任何探究「如果你當時.....」的聲音，好像都顯得幸災樂禍，不夠厚道了。

李艷秋分析之後發展：

李艷秋說，最近，蘇軾的赤壁懷古常湧上心頭：

大江東去。浪掏盡，千古風流人物。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。人生如夢，一樽還酹江月。

再見了！韓國瑜。