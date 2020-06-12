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韓國瑜今成前市長 李艷秋：高雄無懸念重回民進黨懷抱

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。聯合報系資料照

暫時揮別紛擾的政治舞台，前高雄市長韓國瑜昨天在告別演說，不會接受任何職務、不會參與任何組織，要讓身心沉澱。資深媒體人李艷秋今天說高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱。不是高雄人喜歡民進黨，真喜歡就不會有韓市長了，而是沒有別人可選。

李艷秋在臉書表示，再見了！韓國瑜。韓國瑜因為高雄市民通過罷免而被解除高雄市長職務，距離選總統慘敗，只有五個月，距他就職市長，只有18個月。這煙火般的18個月啊！一個人在如此短暫的時間，歷經狂喜大悲、雲端谷底，此刻任何探究「如果你當時.....」的聲音，好像都顯得幸災樂禍，不夠厚道了。

李艷秋分析之後發展：

1.韓流結束了。韓流因韓國瑜而起，也將因韓國瑜而散；即使韓粉依然忠誠，但熱力與動員力都會快速降低，加上韓國瑜也聲言要沈潛，失去了支持目標，韓流就只能是曾經了。

2.韓國瑜珍重再見，後會無期。近94萬票，如此驚人的罷免票數，不但讓韓國瑜的神話幻滅，也阻斷了韓國瑜的再起之路。雖然這是仇恨動員，雖然國家隊嚴重犯規，但是現實很殘酷的顯示，當初投票給韓國瑜的人後悔了。

韓國瑜用「還有130萬人沒投票，表示多數市民不支持罷免」這個說詞，暴露出當初要支持者不投票，只是預先佈置下台階，除了自我安慰，沒有什麼意義。背負著「史上第一位被罷免的市長」，要圖謀再起，難度真的很高。

3.高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱。不是高雄人喜歡民進黨，（真喜歡就不會有韓市長了），而是沒有別人可選。韓國瑜雖然上任沒多久就跑去選總統，不過韓團隊市政做得不差，這些人才是韓國瑜從各地求來的，其中兩位副市長表現亮眼，如果披掛上陣，國民黨尚可一搏，只不過他們都沒有遷籍高雄，仍然只是過客罷了。

4.中華民國和國旗將成為蔡英文及民進黨的工具。在民進黨長期台灣意識主導下，國旗國號早已不是主視覺，韓國瑜這段時間的造勢，喚起隱藏壓抑護衛中華民國的熱血，這批中華民國粉的數量，讓蔡英文也無法忽視，選後在正式場合稱中華民國以及掛國旗的次數明顯變多，但是蔡英文黨政軍情媒一手抓，國旗國號在她的詮釋下，已經產生質變。韓國瑜的慘敗，耗掉了真正的中華民國可能翻身的能量。

5.罷韓案的過關，最感到驚心動魄的，應該是對岸。表面不討論，私下的感嘆羨慕絕對蔓延。台灣和大陸，彼此制度及生活方式的距離，不是台灣海峽，而是南極和北極。

李艷秋說，最近，蘇軾的赤壁懷古常湧上心頭：

大江東去。浪掏盡，千古風流人物。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。人生如夢，一樽還酹江月。

再見了！韓國瑜。

韓國瑜 民進黨 中華民國

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