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聲援罷免戰 江啟臣：讓人民更加忠實行使憲法賦予權利

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣下午在臉書邀請晚間一起前往緬懷，並宣示應戰高雄市長補選。記者杜建重／攝影
國民黨主席江啟臣下午在臉書邀請晚間一起前往緬懷，並宣示應戰高雄市長補選。記者杜建重／攝影

罷韓夜辭世的高雄市長許崑源晚間舉辦追思會，國民黨主席江啟臣下午在臉書邀請晚間一起前往緬懷，並宣示應戰高雄市長補選，國民黨將提出對高雄發展最好、願持續深耕深蹲、延續韓市府團隊扎實市政路線，延續許的遺願，讓許安心好走。

對挺高雄市前市長韓國瑜人士擬發動罷免戰反擊，江啟臣也聲援，罷免就是罷免，是公民權利，沒什麼報復式罷免。對民間團體與選民提出的罷案免國民黨一向尊重，共同檢視不適任民代與民選公職，讓人民可更加忠實行使憲法賦予的權利。

江啟臣批評，他看到很多人對韓國瑜被罷免有很多不捨，對很多不適任民代也有很多失望跟批評，同樣提出罷免訴求，但是很多綠營的公職、媒體把這樣的行為抹黑當成是報復，抹黑公民自主的罷免行動。

江啟臣表示，「社會沒有是非！」是許崑源生前最深感慨，也是離開最重要理由，令人難過的是，許的離開沒讓該反省的人內疚，反鼓動網路側翼、持續抹黑造謠，混淆視聽，繼續在許與許至親傷口上灑鹽，繼續用文字利刃劃開社會對立傷口。

江啟臣說，為還許崑源清白，告慰他在天之靈，已請黨部找出這些抹黑許的言論，協助家屬採取必要法律行動；要用行動幫許找回社會的是非，更要用選票幫許討公道。

罷免 江啟臣 韓國瑜

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