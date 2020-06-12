釣魚台更名爭議 國民黨團臨時會提案要謝長廷返國交代

日本啟動釣魚台更名「登野城尖閣」，再掀釣魚台主權爭端。國民黨立院黨團批評，蔡英文總統不是自稱「辣台妹」，為何一遇日本政府「自動矮三節」，這是817萬公民選出的總統應有作為？蔡政府文青式回應及不作為更令國人氣結。

國民黨團新聞稿也質疑，駐日代表謝長廷先前颱風期間推諉卸責，折損大阪代表處處長蘇啟誠，又引發假賀電風波，這次面對日本改名事件毫無作為，已極度不適任，黨團臨時會將提案要求謝長廷返國赴立法院報告，給國人一個交代。

國民黨團新聞稿建議，朝野政黨領袖共同赴釣魚台登島，宣示主權；蔡政府召見日本駐台代表泉裕泰表示抗議，若拒不回應則驅逐代表限期離境；召返謝長廷赴國會給國人交代；比照馬總統派海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權；重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。

國民黨團新聞稿批評，蔡總統嘴巴說「擱置爭議，共同開發」，但國人只看到蔡政府「自我矮化、卑躬屈膝、無力執法」，今年3月應召開的「台日漁業委員會」至今未開，也不派海巡署船艦強力護漁，任由日本政府欺負國人同胞。

國民黨團質疑，為何自稱辣台妹的總統看到日本人就變成「軟骨妹」，提醒蔡總統，人民不要文青式護主權，請拿出行動、主張，才是政府應有作為；落實國民黨團任一建議，才是真正的「顧主權 護台灣 顧漁權」。